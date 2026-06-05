時価総額1兆円超えが続々の大型地銀地方在住の筆者がお世話になっているのが地方銀行（以下：地銀）です。特に中小企業に多いように思いますが、「給与の振込のため〇〇銀行（その土地の地方銀行の名前）に口座を作ってください」と言われることが珍しくありません。メガバンクの支店は地方にはないことが多いからです。地銀は、地域の企業や個人から預金を集め、そのお金を企業への融資や住宅ローンとして貸し出すことで利益を得