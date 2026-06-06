カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏が、きょう6日に放送される日本テレビ系トークバラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)で深掘りされる。相談者に“ド直球”な言葉を投げかける一方で、人生に寄り添う姿も見せる植草氏に、Snow Man佐久間大介は「ちゃんと寄り添ってくれるんですね」と新たな一面を見る。(左から)佐久間大介、薄幸、植草美幸氏、平子祐希“ストレートすぎる”アドバイスで注