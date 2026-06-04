「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」４日午後１時現在でテラスカイが「買い予想数上昇」１位となっている。 テラスカイは前日のストップ高に続き、きょうも急速に株価水準を切り上げ、一時ストップ高目前の６８５円高は３７１５円まで買われる場面があった。ここ日米で量子コンピューター関連株に投資マネーが流入する状況にあり、同社株もその関連有力銘柄の一角として物色人気