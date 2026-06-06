亡くなった恋人の服をリメイクして作ったテディベアがSNSで大きな反響を呼んでいる。 【写真】せつなすぎる…元になった亡き恋人のフリース 「亡き彼が着ていた服をリメイクしました。頑張ったんだから、今日くらいは夢に出てきてくれないかな」 投稿された写真には、白いボア素材のフリースから作られたというテディベアの姿が。 SNSユーザー達から「テディほんとに嬉しそう。 またあなたに会