愛知県安城市で「刃物で刺された」と通報があり、40代くらいの男性が病院に運ばれました。その後、およそ2キロ離れたアパートで放火事件があり、警察が関連を調べています。 【写真を見る】「刃物で刺された」愛知・安城市で殺人未遂事件…2キロ離れた場所での放火事件との関連を捜査 警察などによりますと、5日午後9時50分ごろ、安城市藤井町の事業所で、「従業員同士、刃物で腹を刺された」などと消防が警察に通報しまし