サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約50gの軽量ボディに4K HDMI出力、PD100W入力、5Gbps転送、SDカードリーダー機能まで備えた超多機能かつコンパクトな7-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCPC54BK」を発売した。■薄型ボディに7in1の機能を凝縮本製品は、ノートパソコンのUSB Type-Cポートにケーブル1本で接続するだけで、HDMI出力、USB機器の接続、SD/microSDカードの読み書き、PD充電などをまとめ