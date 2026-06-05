経済産業省は、創業家が経営に影響力を持つ「ファミリー企業」が適切なガバナンス（企業統治）の下で、持続的な成長を促すための指針を初めて策定した。主に地域経済の担い手となる中堅企業を念頭に、事業承継に向けたルール作りなどに生かしてもらう。近く公表する指針では、「後継者に求められる資質や経験、育成計画をあらかじめ策定」することや、親子間でのトラブルを避けるため、「後継者と、承継後の先代の役割について