日本代表が北中米ワールドカップの事前キャンプを実施しているメキシコ・モンテレイの大衆紙『メトロ』ヌエボ・レオン地域版は現地時間5日の朝刊で、日本代表のキャンプ情報を自国メキシコ代表の親善試合に続くニュースとして大々的に扱っている。現地で大きな注目を集めているのは、日本代表のキャンプ地問題だ。同紙の表紙裏面にはFW塩貝健人(ボルフスブルク)とDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)がマッチアップする写真を掲載。