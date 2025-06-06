デート代をケチったり、プレゼントも安物ばかりだと、愛する彼女から「セコい男」とレッテルを貼られてしまうもの。しかし、お金の使いどころさえ心得ておけば、「実はスマートな倹約家なのかも」と見直してもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「普段セコくても彼女から一目置かれる『お金の使い方』」をご紹介します。【１】長く使うつもりのものは「安さではなく品質」で選