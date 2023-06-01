【漫画「化物語」 羽川翼】 2027年6月 発売予定 価格：43,780円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 キューズQより、2027年6月に発売予定の1/7スケールフィギュア「漫画『化物語』 羽川翼」。こちらは西尾維新氏の原作・原案を、大暮維人氏による作画で漫画化した「化物語」に登場する、ヒロインのひとりである「羽川翼」を立体化したものだ。 今回は