発達障害の特性を持つ息子の変化に戸惑い、自分の育て方が悪かったのではないかと悩み続けた母親。診察室であふれ出した涙を前に、精神科医は何を伝えたのか。 【画像】『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます (日記シリーズ)』 発達障害を抱える子どもと家族の姿を描いた『精神科医おどおど日記』から一部を抜粋・再構成してお届けする。 ※病院名・登場人物名はす