「ヤクルト−日本ハム」（５日、神宮球場）元乃木坂４６の梅澤美波が、始球式を務めた。背番号「１００」が入ったユニホームの上着を着用して登場。ノーバウンド投球を披露するとスタンドは大きな拍手と歓声に包まれた。この日からの３連戦は神宮球場開場１００周年を記念した試合。梅澤は「記憶がないぐらい緊張しました。ノーバウンドで届けるのが、第一の目標だった。（自己採点は）１００点です。１００周年ですし」と