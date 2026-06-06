イラストレーターのまいおさんの漫画「男好きな友達の話」（全3話）が、インスタグラムで合計6000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む高校生時代に出会った、やたらと男子に積極的な女子。そんな彼女に最初は引き気味な作者でしたが、気付くと同じグループの友達になっていました。やがて大人になり、彼女と久しぶりに会った際に、衝撃的な事実を聞かされて…という内容で、読者からは「高校生で