11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は5日（日本時間6日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで全体練習を行い、冒頭の約15分間を報道陣に公開した。以降は本格的な戦術練習に着手したとみられ、非公開で調整するのは合宿3日目で初めて。左足甲に違和感のあるMF遠藤航（リバプール）は初日から3日連続で全体練習を欠席し、ホテルで別調整。サポートプレーヤーとしてチーム同行が決まったDF吉田麻也（ギャラクシ