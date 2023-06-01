『Fine』2026年7月号（No.560／日之出出版）が6月9日に発売。今号は放送開始60周年を迎えるウルトラマンシリーズを円谷プロダクション監修のもと特集する。 【写真】「『Fine』2026年7月号」目次を見る 1966年の放送開始から60年を迎えるウルトラマンシリーズを、「話そう！ウルトラマンについて。」を合言葉に、ファッション、アート、ホビー、旅といった『Fine』らしい切り口で取り上げる本書。