日産自動車株式会社は、米国で生産するミッドサイズクロスオーバーSUV「ムラーノ」を日本市場に導入し、2026年6月3日より注文受付を開始した。 同モデルは、米国テネシー州スマーナ工場で生産されるミッドサイズSUVで、日本では米国製乗用車認定制度を活用して導入される。20インチアルミホイールや薄型LEDヘッドライトを採用したほか、12.3インチディスプレイを2画面配置した先進的な室内