11月5日放送のバラエティー番組『かまいガチ』（テレビ朝日系）で、「芸人たちが超絶美女になり河合郁人を誘惑!!『イイ女になりたいねん』」と題した”女装企画”が放送された。

【写真】まさか“谷間”まで…錦鯉・渡辺隆の女装姿

天然の“谷間”も披露した錦鯉の渡辺

この日の挑戦者は、かまいたちの山内健司、錦鯉の渡辺隆、さや香の石井誠一、東京ホテイソンのたける、トムブラウンの布川ひろき。ゲストには元A.B.C-Zの河合郁人が登場し、5人の中から“最も好きな女性”を選ぶという内容だった。

オープニングで濱家隆一が「今日のメンツ見て思ったんですけど、隆さん断ってください」と冗談交じりに心配する場面もあったが、渡辺は「俺の人生に足りないのこれ」と真剣な表情で意気込みを語った。

「渡辺さんがテーマとして選んだのは、あどけなさの中に色気をのぞかせる“森ガール”風のスタイル。『本人無意識のちょいエロを足していこうかなと』と自ら“セクシー路線”を宣言していました。メイク後のランウェイでは、白のフリルスカートに白のニットを合わせ、胸元を大胆に開けた衣装で登場。グラビアさながらの“寄せポーズ”まで披露し、キュートさとセクシーさを見事に両立させていました」（放送作家、以下同）

渡辺のメイクを担当した女装サロン経営者のXアカウントでは、《無自覚のエロス最高でした》といったメッセージとともに“妖艶”なショットがアップされており、渡辺も6日のXで《良いエロスですね。変身（メタモルフォーゼ）させていただきありがとうございました》と感謝のメッセージをつづっている。

X上では、

《エロ美熟女感満載》

《りんごちゃんに似てますね（笑）街中でたまに見かける、ちょいぽちゃで美人な子みたい》

《えー! あのツッコミの人! すごい!》

と、予想を超える完成度に称賛の声が寄せられた。

「変身の途中で、渡辺さんは『白塗りしてるときドラゴンボールの人造人間19号になった』と言い、笑いを誘う場面もありました。完成後、胸の“ボリューム感”に驚いた共演者から『それ本物ですか?』とツッコミが入ると、『隠して漫才してました』とおどけて返す場面も。その後のカラオケ合コン企画で渡辺さんは『お菓子食べていい?』と胸元にポップコーンを落とし、河合さんに拾わせる“天然セクシーアピール”を披露し、ノリノリの様子でした」

最終的に河合が選んだのは、女優・福原遥をイメージしたたける。河合の心は掴めなかったものの、渡辺の芸人としての新たな魅力を感じさせる夜になったことは間違いない。