漫画家のやくみつる氏（66）が8日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30について語った。

ノミネート語30が5日に発表され、「緊急銃猟/クマ被害」、「国宝（観た）」、「古古古米」、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」、「ミャクミャク」などが選ばれた。

選考委員を務めているやく氏。ノミネート語30に対する世間の反応について、「話題になっているようで思うつぼという感じが」とニヤリ。「概ね若い衆が好意的な見方をしてくれている気がする。いつも“聞いたことねぇよ”っていう声がバーっと出てくるんですけど、今回は図らずも若い方が口にした言葉も多く入っているようで、“分かる！”みたいなね」と満足げに話した。

お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之は「ネットとかで流行ってたのもあるし話題になっていた言葉多いですね」と感想を口にした。

相方の土屋伸之が「今年は豊富だったという感じはしますか？」と聞くと、「前半きついなって思ってたんですよ。前半米関連くらいで。万博からもあんまり出てこなくて、どうしましょうなんて思っていた。ミャクミャクがずいぶん引っ張ってくれた。後半は増えてきた」と振り返った。