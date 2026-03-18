大阪万博は終わっても、まだまだ終わらないのがミャクミャクの人気です。人気者であるがゆえに、ついに、初の写真集発売が決定しました!ミャクミャク渾身の1stグラビア写真集「 I myaku you. 」4/13(月)に発売決定🎉. 沖縄2泊3日撮影、全224ページ完全収録! (独占“袋とじ”カットも…!). 写真集先行カット8枚をこの投稿のリプライ欄で大公開!!#ミャクミャク (@expo2025productより引用)ミャクミャク1stグラビア写真集「I m