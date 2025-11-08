¿ô»ú¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¡È¾ï¼±¡É¤ËµÕ¹Ô¤·¤¿¿®Ç°¡¡Ï¢ÇÆ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¿ÀºÓÇÛ¤ÎÍýÍ³¤ò¥É·³¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¹ðÇò¡ÖÁ´¤Æ¤¬´ª¤À¡£Ìîµå¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¡×
¤¤¤«¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤âÁª¼ê¤ò¡Ö¿®¤¸¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Ð¡¼¥ÄºÓÇÛ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÏ¢ÇÆ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤½¤ì¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1998Ç¯¤«¤é3Ï¢ÇÆ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¡£21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°Î¶È¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤¬¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼ÃÌ¡Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²°Âæ¹ü¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ÎÂ¸ºß¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡ÍÍ¡¹¤Êµ¯ÍÑ¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±µå³¦¤ò¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ªÂè7Àï¤ÇÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Îµ¯ÍÑË¡¤À¡£
¡¡¿ô»ú¤ä¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤³¤ÎÈ´Å§¤Ë¥í¥Ï¥¹¤âÊ³µ¯¤·¡¢¤Ê¤ó¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¤ËÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë9²óÎ¢¤Î¼é¤ê¤Ç¤ÏÁö¼Ô¤Îµ¢ÎÝ¤òËÉ¤°¹¥¼éÈ÷¤òÈäÏª¤·¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âËÉ¤¤¤À¡£
¡¡µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡È¿ÀºÓÇÛ¡É¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î5Æü¤ËÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØThe Dan Patrick Show¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿53ºÐ¤ÎÇ®·ì´Á¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËÂè7Àï¤Ï¤Í¡£¿§¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¢¤¢¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Îµ¯ÍÑ¤Ï°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬¡ØÈà¤ËÂåÂÇ¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤È»ä¡Ê¤ÎºÓÇÛ¡Ë¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¡£¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤äÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤È¤Í¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¥í¥Ï¥¹¤ò¿®¤¸¤¿¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Áª¼ê¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áª¼ê¤Î¡È¸ÝÆ°¡É¤ò¿®¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¼«¿È¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¾´Ñ¤òÍê¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤Ï¼Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÅý·×¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëºòº£¤ÎÌîµå³¦¡£¤½¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤«¤é¤ÏµÕ¹Ô¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤¬´ª¤À¡£2024Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ä2020Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï´¶³Ð¤È´ª¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¿Í¡¹¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Û¤É¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢Ìîµå¤òËÜµ¤¤Ç¸«¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£²æ¡¹¤Î¾¡Íø¤Ë¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Í¡£ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤ò¿®¤¸¡¢Áª¼ê¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡Ìîµå³¦¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÇ®Æ®¤Îµ°À×¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿»Ø´ø´±¤¬À¸¤ó¤À¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]