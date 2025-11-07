ネオンと静寂。日本の夜を、ありのまま歩く『街撮りch』、糸目でお茶目なお姉さんVTuber『澄 / sumi』をご紹介します。

ネオンと静寂。日本の夜を、ありのまま歩く『街撮りch』

今週のピックアップ

『【釧路駅 / 夜の散歩】（北海道釧路市）中心街の衰退が話題になる街の駅前商店街と飲食店街（2025/7/10/木）』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

街撮りchさん：「全国の地方都市、規模的に言って1万人以上の街で夜を中心に歩いています。夜の街ですので歓楽街、あとは光が欲しいので、商店街とか中心街を主に歩いています。街の雰囲気をそのまま発信しておりますので、それを楽しんでいただけたらと考えております」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

街撮りchさん：「YouTubeが日本に来た当初からチャンネルを作ろうと思ってました。なかなかいい感じのものがなくて、ちょうどコロナになって歩く機会がほぼ無くなってしまいました。それから、歩く良い機会になればということで、最初は近所を歩いてたんですが、徐々に欲が出たり旅行したついでに撮影したりとかで地方都市にも行くようになりました。

コロナの時によく遭遇したんですけど、ストリートビューとかで見るとアーケード商店街が残ってたりするんですが、実際に行ってみると撤去されてたりとか、取り壊されるみたいなのが多く、地方都市も意外と街が変化していくので『残しておきたいな』というのも半分くらいの目的で歩くようになりました」

――おすすめの動画は何ですか？

街撮りchさん：「おすすめは『中心街の衰退が話題になる街の駅前商店街と飲食店街』というタイトルの動画になります。駅前はちょっと寂れてたりとか中心街のデパートが廃墟化されてたりはするんですけど、夜の飲食店街とかは提灯が飾られてたり、電飾が綺麗だったりとかして夜の街の魅力があるので、そこを伝えられるような動画になってると良いなと考えてます。

実はカメラを自転車につけて手で押して撮影してるんですけど、結構道がガタガタしているところもあって、できるだけ手ぶれしないように上手く段差をいなしながら撮影したので、その辺が苦労した面かなと考えています。ドローンのような映像が理想なんですけど、近い形で撮れるのが今のところ自転車で、ドローンっぽい摩訶不思議な動画を楽しんでいただければ嬉しいなと思ってます」

【釧路駅 / 夜の散歩】（北海道釧路市）中心街の衰退が話題になる街の駅前商店街と飲食店街（2025/7/10/木）

https://youtu.be/29vOnnHtcWE?si=3JJ5-I22lRd7XO2w



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

街撮りchさん：「これからもめげずに日本全国​​の街を巡って撮影していきますので、記事を読んでくださる方の街も撮影できたら嬉しいと思ってます。その時はぜひご視聴いただけると嬉しいです。いつも見てくださってる方は、これからも皆さんがなかなか行かないような変わった街を撮影していけたらと考えてますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです」

様々な街の様子を記録として残していく街撮りchさんの動画について、この機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『街撮りch』

https://www.youtube.com/@machidori.channel

Xのアカウント『街撮りch / 竹口茂樹』

https://x.com/shigektakeguchi

糸目でお茶目なお姉さんVTuber『澄 / sumi』

今週のピックアップ

『【珍発言】 ボイトレでの1シーン。#Vtuber #short』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

澄さん：「糸目でお茶目なお姉さんVTuberの『澄』と申します。普段はYouTubeで雑談配信や歌配信をしたり、ショート動画を投稿したりしています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

澄さん：「今度の1月に『4周年』を迎えます。元々は動画勢としてYouTubeをやっていこうと思っていました。実際に動画も投稿していたんですが、そこにいつもコメントしてくださる方々に返信で『ありがとうございます』と言っていました。

この『ありがとうございます』ってちゃんと気持ちとして伝わっているのかなと思って、生配信じゃないと伝えられないかもと思い、配信に踏み出したというところですね。そこまでは、あまり自分が配信をやるなんて思ってもいなかったですね」

――おすすめの動画は何ですか？

澄さん：「おすすめは『ボイトレでの1シーン。』というタイトルの動画です。活動者たる者、声ってとても大切なので、その声の部分に焦点を当てた動画を見ていただけるととても嬉しいので、こちらをおすすめの動画にあげさせていただきました。

もともと普段の活動で歌配信を行うことが多くて、最近では音楽ライブにお声掛けていただく機会も増えたので、ボイトレに通うようになりました。動画クリエイターとして活動したいのはもちろんなんですが、歌でも光る存在になれたらなぁと思って、最近ボイトレに行き始めました。そしたらボイトレの先生に『澄さんって常に裏声だね！』って人生で初めて言われた一言だったので、それに関する驚愕の思いを込めた動画になってます」

【珍発言】 ボイトレでの1シーン。#Vtuber #short

https://youtube.com/shorts/vEv6zkih4eg?si=Dl7twv0gccauc8gA



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

澄さん：「ここまでご覧いただきありがとうございました。結構自由奔放な活動をしてるので、一緒にそのタイミングが合えば良い時間を過ごせればなと思います。ぜひ配信にも遊びに来てください。ありがとうございました！」

ゲーム実況、日常系の動画、カバーソング等、様々な動画を投稿する澄さんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『澄 / sumi』

https://www.youtube.com/@sumisuya

Xのアカウント『澄ஐ🕊️』

https://x.com/sumisuya

