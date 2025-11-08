『ジュラシック・ワールド／復活の大地』ウォッチパーティー開催決定 ─ 11月15日21時より生配信、レンタル配信開始記念

映画ファンが楽しみを分かち合う、完全無料の視聴者参加型インターネット放送局「共感シアター」と、洋画や海外ドラマにアメコミなど、海外ポップカルチャーの情報を発信する洋画ファン御用達メディア「THE RIVER」がコラボレーション！洋画を愛する2つのサイトがタッグを組んで、共感シアターの代名詞でもある映画同時再生鑑賞会を開催する。

早くも第4回目のコラボ開催となる今回は、日本で8月に公開され夏休みに大ヒットを記録し、11月12日より早くもレンタル配信が始まる映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の同時再生鑑賞会。11月15日（土）の21時より生配信を行う。

スペシャルゲストには、映画ソムリエとして活躍する、『ジュラシック』シリーズの大ファン・東紗友美さんが共感シアター初登場。THE RIVERからは創設者である中谷直登、そして共感シアターからは稲生Dが登場だ。

本編の準備をしてお待ちください！

実施概要

THE RIVER×共感シアター コラボ企画第4弾

映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』同時再生

（ウォッチパーティ）

開催日時：2025年11月15日（土） 21:00～23:30ごろまで

放送チャンネル：共感シアター公式YouTubeチャンネル

出演者：東紗友美（映画ソムリエ）

中谷直登（THE RIVER創設者）

MC：稲生D（共感シアター）

ご注意点：番組内では本編映像は流れません。下記の映画配信サービスをご利用いただき、本編をご用意の上ご参加ください。番組内では再生中のタイムカウンターを表示しますので、番組途中からでも参加可能です！

世界中の人々に新たな興奮と感動をもたらしてきた「ジュラシック」シリーズ。本作では、新たな物語の始まりとともに、大迫力の映像やアクションがさらにスケールアップ！究極の＜新ジュラ体験＞を味わえること間違いなし！「ジュラシック」ファン待望の最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、いよいよレンタル配信開始、4K UHD&ブルーレイ&DVDも発売決定！

10/15（水）ダウンロード先行発売中！ 11/12（水）レンタル配信開始！配給：Universal Pictures Home Entertainment 4K UHD&ブルーレイ&DVD 12/3(水)発売！発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

TM & © 2025 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.