Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月6日は、9月30日に発売された、Motorola（モトローラ）の折りたたみスマホ「razr 60」がお得に登場しています。

外側に搭載された3.6インチの大型アウトディスプレイは、SNSチェック、音楽操作、ナビゲーション、撮影プレビューまで、ほとんどの操作が端末を開かずに行なえる優れモノですよ！

9月30日に発売された、Motorola（モトローラ）の折りたたみスマホ「razr 60」。大画面の3.6インチアウトディスプレイを搭載し、閉じたままでも操作が快適に。さらに進化したAI機能「moto ai」も備えた、次世代のスマートフォンが18％オフとお得に購入できるチャンスです。

本商品の最大の特長は、外側に搭載された3.6インチの大型アウトディスプレイ。SNSチェック、音楽操作、ナビゲーション、撮影プレビューまで、ほとんどの操作が端末を開かずに行えます。

メインディスプレイは6.9インチの有機EL（FHD+）。リフレッシュレートは最大120Hzに対応し、映像やスクロールも滑らか。折りたたみ構造ながら、開いたときにはフラットな画面を実現しています。

また、 防水・防塵性能はIP48に対応し、うっかり水がかかってしまったときなど、日常使いでも安心感があります。

写真補正から検索サポートまで、ユーザーの操作をアシストしてくれる、進化した「moto ai」を搭載

モトローラのAI機能「moto ai」が進化して搭載されているのも魅力。AIが画像を生成・編集する”イメージスタジオ”や、あとで見返したいメモや写真を必要なときに呼び出す“お気にいリマインダー”など便利な機能が使えるようになりました。

スペック面では、512GBストレージを搭載し、大容量の写真や動画もたっぷり保存することが可能。普段使いからコンテンツ制作まで幅広く支えてくれそうです。バッテリーも4500mAhを搭載し、日常使用で1日しっかり持つパワーを備えています。

折りたたみスマホは「高価で難しそう」という印象がまだ強いですが、「razr 60」は違います。閉じたまま便利、開けば大画面、そしてAIで快適。生活にすっと馴染む、ちょうどいい未来感がここにあります。

なお、上記の表示価格は2025年11月6日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

