「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１０時現在で、ハイデイ日高<7611.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



６日の東京市場で、ハイデ日高は小動きで戻りは鈍い。１０月６日に公表された９月度の既存店売上高が前年同月比６．５％増と前月の伸び率（１０．８％増）から縮小したことで、１０月度の既存店売上高が警戒されているようだ。



なお、同日に発表された２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算は、営業利益が前年同期比３１．８％増の３６億６３００万円で着地。通期業績予想は従来見通しを据え置いたが、配当については中間・期末ともに従来計画比１円増額の２３円（年間配当は計４６円）としている。



出所：MINKABU PRESS