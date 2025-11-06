トヨタの「新“3列・7人乗り”ミニバン」に注目！ ド迫力顔×全長4.7m級の「ちょうどイイサイズ」！ “サラッと”実施した「ヴォクシー一部改良」どこが変わった？

20万円アップでも“実質お得”な理由とは

トヨタの人気ミドルクラスミニバンである「ヴォクシー」が、2022年1月のデビュー以来初めての商品改良をうけました。

多くのユーザーが注目している新ヴォクシーはどこが変わったのか、詳しく紹介します。

2025年9月2日、トヨタはヴォクシーの一部改良を発表しました。

今回の改良でヴォクシーは、エクステリアやインテリアの仕様を変更し、先進運転支援技術を強化するなど、従来型の強みでもあった実用性と快適性がより高まっています。

エクステリアでは、ホワイト系のボディカラーが「ホワイトパールクリスタルシャイン」から「プラチナホワイトパールマイカ」に変更。

このほか「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」の全4色設定となり、「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」と「マッシブグレー」が廃止されています。

装備面では、これまでメーカーオプションだった装備の標準化や、新装備の追加設定などがおこなわれました。

「S-Z」でオプションだった10.5インチディスプレイオーディオプラス、地デジ対応TV、ETC2.0ユニットを標準装備に。

安全装備も、全車オプション設定だったブラインドスポットモニター、安心降車アシスト、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）が標準装備化されました。

また先進運転支援技術「プロアクティブドライビングアシスト」には、右左折時減速支援が追加されています。

さらにS-Z（ハイブリッド車）で標準装着されるアクセサリーコンセントに、外部給電アタッチメントが追加されました。

グレード構成は、これまで通り上級の「S-Z」とベーシックの「S-G」の2種類。ハイブリッド車とガソリン車の両方でS-Zは7名乗り、S-Gにはハイブリッド2WDとガソリン車で8名乗り仕様も設定があります。

パワートレインもこれまで通りで、ハイブリッド車が1.8リッターガソリンエンジン＋モーターに電気式無段変速機を組み合わせ、WLTCモード燃費は23.0km／L（E-Fourは22.0km／L）。

ガソリンエンジン車は、2リッターガソリンエンジンにダイレクトシフトCVT（ギア機構付き自動無段変速機）を組み合わせ、燃費は14.8km／L（4WDは14.1km／L）。同クラスでトップクラスの低燃費を実現しています。

価格（消費税込み）は「S-G」が324万6100円〜381万5900円、「S-Z」が364万9800円〜421万9600円です。

改良前モデル（309万円〜396万円）に対しては約20万円前後の価格上昇となりましたが、人気オプションの標準装備化などにより、よりお買い得なモデルへと進化したといえるでしょう。

2022年1月のデビュー以来、初めての商品改良となったヴォクシー。

今回の改良は細かなアップデートでしたが、高い商品力を磨き、さらに魅力的な内容になったといえます。

従来型同様に、新ヴォクシーもユーザーから高い支持を獲得することになりそうです。