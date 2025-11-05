ポイ活YouTuberが本気解説！“損することは一切ありません”三菱UFJ×エアウォレット激熱Wキャンペーン
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【激熱】三菱UFJの本気を見た…！三菱UFJデビット＆エアウォレットがダブルで50%還元＆チャージのみで5000円貰える」と題した動画をポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが公開。自身でも「大阪のおばさんなのか韓国のおばさんなのかよくわからない髪型でやっていきたいと思います」と軽快に語り始めた鬼丸さんが、三菱UFJ銀行とエアウォレットの最新ダブルキャンペーンを熱く解説した。
今回の動画では、三菱UFJ銀行のデビットカードやエアウォレットで展開されている「50％還元キャンペーン」と、三菱UFJ銀行口座からエアウォレットのコインプラスに3万円以上初回チャージするだけで“最大5000円”がもらえる激アツ企画の詳細を徹底的に攻略。「これ結構早めに使った方がいいかもしれません」「50％キャッシュバックということで結構還元がでかいんで、もしかしたら今月中には枯れてしまう可能性があります」と注意を促す一方、「スマホに登録して使えばOKというキャンペーン」とわかりやすい参加ハードルの低さを強調した。
三菱UFJデビットカード（JCB/ビザ）をモバイル決済に登録し、一定金額を使うと最大1500円まで50％キャッシュバックされるこの施策。還元上限自体が早期達成で終了することもあるため、「早めにリアル店舗決済で参加するのが一番」とし、ウェブ登録やチャージ方法なども自らの経験を交えてレクチャー。「最大6万7500円分の特典が受けられる今がチャンス」「三井住友カードと合わせて使うことで20％還元も狙える」とカード併用の裏技情報も惜しみなく公開した。
さらにエアウォレットの「コインプラス」では、三菱UFJ銀行口座から3万円“初回一発目”のチャージで5000円がゲットできるキャンペーンに、X（旧Twitter）上でもバズり中である点を紹介。チャージも出金も手数料0円で即時対応とし、「損することは一切ありません」と断言。「過去にチャージしたか忘れてしまった人も、ぜひチャレンジしてみて」と背中を押した。
加えてエアウォレット側でも50％還元や口座登録＆出金で2200円分がもらえる複数キャンペーンが同時開催中。「キャッチボールするだけで2000円貰える」「他にも口座登録数で追加特典が」と、初心者も既存ユーザーも全員取りこぼさず得できる戦略を熱弁した。
動画の最後には「この動画で紹介した以外の旬なお得情報も概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください！」とまとめ、視聴者に「ご視聴ありがとうございました」と呼びかけて動画を締めくくった。
今回の動画では、三菱UFJ銀行のデビットカードやエアウォレットで展開されている「50％還元キャンペーン」と、三菱UFJ銀行口座からエアウォレットのコインプラスに3万円以上初回チャージするだけで“最大5000円”がもらえる激アツ企画の詳細を徹底的に攻略。「これ結構早めに使った方がいいかもしれません」「50％キャッシュバックということで結構還元がでかいんで、もしかしたら今月中には枯れてしまう可能性があります」と注意を促す一方、「スマホに登録して使えばOKというキャンペーン」とわかりやすい参加ハードルの低さを強調した。
三菱UFJデビットカード（JCB/ビザ）をモバイル決済に登録し、一定金額を使うと最大1500円まで50％キャッシュバックされるこの施策。還元上限自体が早期達成で終了することもあるため、「早めにリアル店舗決済で参加するのが一番」とし、ウェブ登録やチャージ方法なども自らの経験を交えてレクチャー。「最大6万7500円分の特典が受けられる今がチャンス」「三井住友カードと合わせて使うことで20％還元も狙える」とカード併用の裏技情報も惜しみなく公開した。
さらにエアウォレットの「コインプラス」では、三菱UFJ銀行口座から3万円“初回一発目”のチャージで5000円がゲットできるキャンペーンに、X（旧Twitter）上でもバズり中である点を紹介。チャージも出金も手数料0円で即時対応とし、「損することは一切ありません」と断言。「過去にチャージしたか忘れてしまった人も、ぜひチャレンジしてみて」と背中を押した。
加えてエアウォレット側でも50％還元や口座登録＆出金で2200円分がもらえる複数キャンペーンが同時開催中。「キャッチボールするだけで2000円貰える」「他にも口座登録数で追加特典が」と、初心者も既存ユーザーも全員取りこぼさず得できる戦略を熱弁した。
動画の最後には「この動画で紹介した以外の旬なお得情報も概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください！」とまとめ、視聴者に「ご視聴ありがとうございました」と呼びかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
ポイ活YouTuber鬼丸征也、11月のお得爆裂キャッシュレス術「エントリー忘れず、5000円以上は必ず払え」
鬼丸征也「バリアブルタイプは完全終了」楽天ギフトカード消失疑惑に緊急解説！
ポイ活YouTuber・鬼丸征也が警鐘「2段階認証も突破される時代…パスキー導入で安全に！」SBI証券の最新セキュリティ手順公開
チャンネル情報
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。