約186万円！「ヤリス」より小さいトヨタ新「“最小級”コンパクトカー」が凄い！ 全長3.7mで“ちょうどいい”超スポーティな「ホットハッチ」！ “GRモデル”も用意した「アギア」尼国モデルとは！

「ヤリス」より小さいトヨタ新「“最小級”コンパクトカー」が凄い！

日本車でありながら海外のみで展開しているモデルの中には、「日本でも売れそう」に思えるモデルも数多く存在します。

トヨタがインドネシア市場でラインナップするコンパクトハッチバック「アギア」は、その代表的なモデル。

同車は現地での高い人気に加え、そのスタイリングから日本国内への導入を望む声も多く、注目されています。

このアギアは、インドネシア政府が2013年7月に自動車産業の振興と環境保護を目的に発表した、「ローコストグリーンカー（LCGC）」政策に適合するために開発されました。

そしてトヨタの現地合弁会社「トヨタ・アストラ・モーター」によって販売されていますが、実は企画や開発、そして生産までダイハツが担当している点がユニークです。

ちなみにアギアは、ダイハツブランドでも「アイラ」という名前で販売されており、こちらは兄弟車にあたります。

2013年に登場した初代アギアは、ダイハツの軽自動車「ミライース」の開発ノウハウを活かして生み出されました。

ボディサイズは全長3600mm×全幅1600mm×全高1520mmとコンパクトで、最低車重は740kgと非常に軽量。

エクステリアデザインは、吊り上がったヘッドライトが個性的でしたが、2017年のマイナーチェンジで、当時のトヨタのデザインコンセプト「キーンルック」が取り入れられ、「ヴィッツ（3代目）」や「アクア」といったトヨタのコンパクトカーに似た雰囲気に変わりました。

パワーユニットは当初、65馬力を発揮する1リッター直列3気筒DOHCエンジンに、4速ATまたは5速MTを組み合わせたFF専用モデルでした。

後に、最高出力82馬力の1.2リッター直列4気筒エンジン搭載するモデルも追加され、約32万台以上を販売する人気モデルと成長。

この初代アギアは2023年まで展開されました。

そして2023年2月にはフルモデルチェンジが発表され、翌3月に2代目モデルが市場にデビュー。

2代目アギアは、新世代プラットフォーム「DNGA-A」を採用し、ボディサイズも全長3760mm×全幅1665mm×全高1505mmとサイズアップを果たします。

エクステリアは先代よりもスポーティな雰囲気を採用し、どことなくスズキ「スイフトスポーツ」を想起させるホットハッチテイストのデザインとなりました。

搭載するパワーユニットは、最高出力88馬力の1.2リッター直列3気筒エンジンに、CVTを組み合わせます。

さらに、トヨタ車でおなじみの上級スポーツグレード「GRスポーツ」も新たに設定。

このアギアGRスポーツは、専用のエアロパーツと足回りへの専用チューニングが施された特別モデルで、さらに2025年5月28日には、専用エアロパーツと前後マッドガードなどを装備した新たなスポーティグレード「スタイリックス」も発表されました。

このように、実用性と洗練性を両立させた魅力的な選択肢となっている現行アギアの車両価格は、2億60万ルピア（日本円で約186万円）から。

冒頭のように、この2代目アギアは日本の自動車ファンの間でも注目を集めており、「日本市場にも導入してほしい」という声が多く挙がっています。

しかし、日本のコンパクトカー市場は競合モデルが多く、また同じトヨタ内にも多くのライバル車種が存在するためか、現在まで日本での発売は実現していません。