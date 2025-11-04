[11.4 ACLEリーグステージ第4節](Eピース)

※19:00開始

主審:ケイシー・ライベルト

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 26 チョン・ミンギ

DF 4 荒木隼人

DF 13 新井直人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 18 菅大輝

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

控え

GK 1 大迫敬介

GK 21 田中雄大

DF 3 山崎大地

DF 15 中野就斗

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 24 東俊希

MF 25 茶島雄介

MF 32 越道草太

FW 9 ジャーメイン良

FW 17 木下康介

FW 36 井上愛簾

FW 39 中村草太

監督

ミヒャエル・スキッベ

[江原FC]

先発

GK 21 パク・チョンヒョ

DF 23 マルコ・トゥチ

DF 24 パク・ホヨン

DF 34 ソン・ジュンソク

DF 47 シン・ミンハ

DF 99 カン・ジュンヒョク

MF 4 ソ・ミヌ

MF 18 キム・カングク

MF 97 イ・ユヒョン

FW 7 キム・テウォン

FW 9 キム・ゴンヒ

控え

GK 1 イ・グァンヨン

DF 13 イ・ギヒョク

DF 20 チョ・ヒュンテ

DF 33 ホン・チョル

DF 73 ユン・イルロク

MF 8 カン・ユング

MF 14 キム・デウ

MF 26 キム・ミンジュン

MF 70 コー・ボンチュル

FW 19 パク・サンヒョク

FW 22 イ・サンホン

FW 27 キム・ドヒョン

監督

チョン・ギョンホ