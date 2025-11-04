広島vs江原FC スタメン発表
[11.4 ACLEリーグステージ第4節](Eピース)
※19:00開始
主審:ケイシー・ライベルト
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 26 チョン・ミンギ
DF 4 荒木隼人
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
控え
GK 1 大迫敬介
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 24 東俊希
MF 25 茶島雄介
MF 32 越道草太
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
FW 36 井上愛簾
FW 39 中村草太
監督
ミヒャエル・スキッベ
[江原FC]
先発
GK 21 パク・チョンヒョ
DF 23 マルコ・トゥチ
DF 24 パク・ホヨン
DF 34 ソン・ジュンソク
DF 47 シン・ミンハ
DF 99 カン・ジュンヒョク
MF 4 ソ・ミヌ
MF 18 キム・カングク
MF 97 イ・ユヒョン
FW 7 キム・テウォン
FW 9 キム・ゴンヒ
控え
GK 1 イ・グァンヨン
DF 13 イ・ギヒョク
DF 20 チョ・ヒュンテ
DF 33 ホン・チョル
DF 73 ユン・イルロク
MF 8 カン・ユング
MF 14 キム・デウ
MF 26 キム・ミンジュン
MF 70 コー・ボンチュル
FW 19 パク・サンヒョク
FW 22 イ・サンホン
FW 27 キム・ドヒョン
監督
チョン・ギョンホ
