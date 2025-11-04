日精化は大幅続伸、化粧品・医薬品原料の販売増で２６年３月期業績予想を上方修正

日本精化<4362.T>が大幅続伸している。１０月３１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３４２億円から３５０億円（前期比１．９％減）へ、営業利益を５０億円から５５億円（同１２．４％増）へ、純利益を４０億円から４５億円（同１６．３％増）へ上方修正し、３期ぶりの営業最高益更新を見込むことが好感されている。



上期において、機能性製品分野におけるウールグリース誘導体のビューティケア、ヘルスケア、ファインケミカルの各領域の販売が増加したことが寄与する。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１７４億９５００万円（前年同期比０．７％増）、営業利益２９億８０００万円（同２４．２％増）、純利益２５億７００万円（同３９．８％増）だった。



また、自社株１５５万株（消却前発行済み株数の６．１１％）を１１月２０日付で消却すると発表した。消却後の発行済み株数は、２３８２万２４４７株となる。



出所：MINKABU PRESS