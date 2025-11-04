グーグルは、Googleドキュメントに「ソースに基づくライティング支援機能」を追加した。Geminiがドキュメント内でリンクされているソースのみを参照し、詳細情報を取得できるようになる。

この機能を使うと、Geminiがコンテキストに沿った信頼性の高い出力を行えるほか、トピックに関する有用な知識を提示し、ニーズに応じた正確な回答を得られる。

これまでは、Geminiをグラウンディングする際、ユーザーがプロンプトフィールドにファイルを個別に追加する必要があった。ドキュメント内でリンクされていないファイルを使いたい場合は、これまでどおり個別に追加することも可能。

今回のリリースにより、関連ファイルをすでにリンクしているユーザーは、より迅速かつ簡単にその情報をもとにGeminiをグラウンディングできるようになり、重要な情報源を漏れなく反映できるようになった。

対象プランは、Google WorkspaceのBusiness Standard、Business Plus、Enterprise Plusなど。Google One AI Proでも利用できる。