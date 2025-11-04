野村マイクロ・サイエンス<6254.T>の上昇トレンドが鮮明で、この動きに素直についてみたい。半導体向けを主力とする超純水装置の大手で、生成ＡＩ向けを中心とした最先端半導体の需要拡大を背景に収益環境の追い風が意識されている。前期まで目を見張る大幅増収増益を続けていたが、２６年３月期は業績の端境期にあたりトップライン、利益ともに大きく減少する見通しだ。しかし、受注残高は高水準で現在もなお増勢にあり、来期は再び高成長路線に復帰する公算が大きい。また、今期営業利益について６２億円（前期比６０％減）を会社側は見込むが、これも上振れする可能性が高い。



株価は最近の半導体株高の流れに乗って年初来高値圏を走る展開だが、昨年４月には６３７０円の上場来高値を形成しており、長期波動では依然として戻り相場の５合目に位置している。ここからの上値余地は十分といってよく、当面は５０００円に向けて下値切り上げ波動が継続しそうだ。（桂）



出所：MINKABU PRESS