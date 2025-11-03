2025PSは6登板で5勝＆防御率1.45

ドジャース・山本由伸投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦の延長11回を締め、胴上げ投手になった。シリーズ3勝の活躍でMVPを受賞。ナインや球界OB、メディアから大絶賛される中、「ヤマモトは人間じゃない」と米国ファンからは“疑問”がよぎっているようだ。

メジャー2年目の今季は開幕投手を務め、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の好成績を残した。被打率.183はメジャートップ。4月と9月には月間最優秀投手を受賞した。ポストシーズンではさらにギアを上げる。

・10月1日レッズ戦〇：6回2/3 4安打 2失点（自責0） 2四球 9奪三振

・10月8日フィリーズ戦●：4回 6安打 3失点 1四球 2奪三振

・10月14日ブルワーズ戦〇：9回 3安打 1失点 1四球 7奪三振

・10月25日ブルージェイズ戦〇：9回 4安打 1失点 無四球 8奪三振

・10月31日ブルージェイズ戦〇：6回 5安打 1失点 1四球 6奪三振

・11月1日ブルージェイズ戦〇：2回2/3 1安打 無失点 1四球 1奪三振

計6試合に登板して5勝1敗、防御率1.45、37回1/3を投げて33奪三振、WHIP0.78と圧倒的な数字が並ぶ。ワールドシリーズでは史上13人目、2001年のランディ・ジョンソン以来となるシリーズ3勝を挙げた。

やはり恐ろしいのが、登板間隔だ。2試合連続で完投勝利をした直後、ワールドシリーズ第3戦では延長18回にもつれてブルペン待機。第6戦で登板した翌日には中0日で9回のピンチからマウンドに上がり、最後を締めた。米国ファンからは「ヤマモトは人間じゃない」「調査機関は一度ヤマモトを調べるねき」「脳が破壊される」「ヤマモトはエイリアン」などと、地球外生命体を疑う声が浮上した。

ドジャースといえば、大谷翔平投手が二刀流としてたびたび“宇宙人”扱いされるが、山本も同じ領域に浮上したということか。（Full-Count編集部）