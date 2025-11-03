『べらぼう』子供は無事生まれる？歌麿の葛藤と決断…史実を元に11月2日放送内容の深堀り解説

つよ（高岡早紀）がさらっと亡くなり、またしても心のよりどころを喪った歌麿（染谷将太）。蔦重（横浜流星）から無理難題をせがまれ続けた挙げ句、おていさん（橋本愛）に子供が出来たと聞かされ、ついに心が折れてしまいました。

「今度の揃い絵を仕上げたら、蔦重とは終わりにします」

西村屋の万次郎（中村莟玉）の離間が奏功し、今後こそ二人は訣別、蔦重は歌麿に捨てられてしまうのでしょうか。

いっぽうお城ではロシア対策や朝廷対策で強硬姿勢を崩さない松平定信（井上祐貴）。独裁色を強め、声を荒げ続けているうち、これまで諫言してきた者たちが態度を一変。平伏して「正しき世をお助けしたい」と申し出ました。

強張っていた顔が徐々にほころぶ定信。しかしこの不自然な展開には、一橋治済（生田斗真）の策謀を感じずにはいられません。

第42回放送「招かれざる客」今週も気になるトピックを振り返っていきましょう！

歌麿の葛藤と決断

美人大首絵のヒットによって身上半減から店を建て直し、江戸の景気回復を推進してきた蔦重。しかしそれは歌麿の過重な負担によって支えられており、既に限界が迫っていました。

一点ごとに心を込めて絵を描きたい歌麿に対して、弟子たちに描かせて仕上げに手直しすれば立派な歌麿作だと主張する蔦重。アーティストの芸術性とプロデューサーの経営事情が対立してしまうことは少なくありません。

歌麿にとっては苦労して生みだした我が子にも等しい絵が、蔦重にしてみれば単なる商いの品、金儲けの手段に過ぎないのか……葛藤する歌麿の元へ「招かれざる客」西村屋父子が訪れます。

万次郎は「一緒にやってみたい仕事がたくさんあります」と面白い企画（当世美男揃や白黒錦絵など）を持ちかける一方、「先生の画号が蔦屋の屋号より下とは、いくら何でも軽く見過ぎでは」と不満を煽り立てました。

その場こそ「俺は蔦重の抱えだから」と断ったものの、蔦重が借金のカタに自分を売った（吉原への借金返済に絵の提供を約束してしまった）＆おていさんが妊娠したと聞かされ、ついに蔦重との決別を口にします。

せめて蔦重がその場で決めず、「歌と相談させてください」と持ち帰っていれば、そして「ガキが出来たんだ」などと言わなければ……少しだけ違った結果になっていたかも知れませんね。

つよが生前「このままだと、本当に歌から捨てられちまうよ！」と蔦重に発していた警告の意味を、ここで痛感することになるのでしょうか。

大黒屋光太夫とは

幸太夫（光太夫）と礒吉（磯吉）の姿（画像：Wikipedia）

オロシャの船がネモロ（根室）に来航、その理由は漂流民の大黒屋光太夫（だいこくや こうだゆう）らの送還でした。

大黒屋光太夫とは伊勢国の船頭で、神昌丸で江戸に向かう航海中に遭難。約10年間にわたる漂流生活を余儀なくされます。

出航時点で17名だった仲間たちは次々と死亡し、また別れ（改宗によりロシア残留）、日本に帰国できたのは光太夫・磯吉・小市の3名だけでした。

根室で小市も亡くなり、光太夫と磯吉は江戸に送られ、徳川家斉（城桧吏）の前で取り調べを受けます。

光太夫のロシア滞在を通じて得られた知見によって蘭学が発展、またロシアの東方進出による北方情勢の緊迫化が伝えられました。

これを契機に松平定信はロシアとの交渉を図りますが、ほどなく失脚。幕府には大きな課題がもたらされたのです。

帰って来た唐来参和

【べらぼう】逃げ出した唐来参和（山口森広）、その後どうなった？大河では描かれない戯作者の行方

『天下一面鏡梅鉢』で絶版処分を食らった唐来参和（山口森広）。逃げたと思ったらちゃっかり戻って来ましたね。

しばらく断筆していたものの、やはり書かずにはいられなかったのか、復帰後も多くの作品を世に出しました。

寛政5年（1793年）

『再会親子銭独楽（めぐりあう おやこのぜにごま）』画：北尾政美『人唯一心命（ひとはただ いっしんいのち）』画：根岸優婆塞

寛政6年（1794年）

『大道具鯱幕無（おおどうぐ しゃちでまくなし）』画：歌川豊国

寛政7年（1795年）

『善悪邪正大勘定（ぜんあくじゃしょう おおかんじょう）』画：北尾重政

寛政10年（1798年）

『家内手本用心蔵（かなでほん ようじんぐら）』画：松栄斎長喜『曽我物語嘘実録（そがものがたり うそのじつろく）』画：不詳

しょうもないけど、どうにも憎めない唐来参和。滝沢瑣吉（津田健次郎）に教えを乞われて戸惑っていましたが、暗くなりがちな最終盤のムードメーカーとして期待しましょう！

今も昔も、男ってヤツは……寛政三美人

大河『べらぼう』に登場か！？喜多川歌麿の名作「寛政三美人」実在したモデルの正体は誰？

美女が淹れてくれたお茶が4文から48文そして100文、美女が焼いてくれた煎餅が100文、120文……まったく買う人の気が知れませんが、言われてみればアイドルの握手券付きCDが飛ぶように売れる現代も似たようなものでした。

※例えば1文40〜50円だったとして、お茶や煎餅が4,000〜5,000円……皆さんなら、払う価値があると思いますか？

歌麿に描かれた「寛政三美人（当時三美人）」は大層な評判を呼びました。

高島屋おひさ（汐見まとい）当時17歳／三つ柏紋富本豊雛（門脇遥香）年齢不詳／桜草紋難波屋おきた（椿）当時16歳／桐紋

看板娘を目当てに客が押しかけ商売繁盛、儲かった事業主は利益を還元し、滞っていた経済が再び回り始める……実にいい流れが生まれつつありましたが、これに幕府が水を差します。

「女郎以外の女性名を絵に書き入れてはならない」

これでは誰の絵か分かりません。劇中では蔦重が「なら女郎の揃い絵を出そう」と活路を見出しますが、これが歌麿との断絶を生む原因となってしまったのでした。

おていさんの子供は無事に生まれる？

おていさんのお腹が動いた。早く生まれて来い、このべらぼうが……この幸せに、一抹の不安を禁じえない。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

「この年になって、ようやく出来たんだ……」

子供をダシに、美人絵の量産を歌麿にせがむ蔦重。気づいていないとは言え、どこまでも歌麿の心を踏みにじってしまいます。

ちなみに劇中でおていさんが詠んでいた本は『小児必用養育草（しょうにひつようそだてぐさ）』という育児書でした。

乳母はどういう基準で選ぶべき？産湯や沐浴はどうするの？子供が病気にかかった時の治療法は？天然痘を防ぐにはどうする？しつけや教育も抜かりなく……すべての母にとって必携書だったようです。

ところで、実際の蔦屋重三郎に実の子供がいたという記録はありません。二代目蔦屋重三郎は養子に迎えた番頭の勇助が継いだと言われており、実子はいなかったのではないでしょうか。

もしそうなら、おていさんが身籠った子は流産か死産、あるいは幼くして命を落とす展開が予想されます。

喜びを与えておいて、後から一気に悲劇と絶望に叩き落とす森下脚本の定番からすると、そうなってしまう可能性も否定はできません。

どのみち、覚悟はしておいた方がいいでしょう。

関連記事：

「べらぼう」に登場！蔦重の妻・てい（橋本愛）とは何者なのか？史実を紐解き、その生涯に迫る

第43回放送「裏切りの恋歌」

第43回放送「裏切りの恋歌」NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

蔦重（横浜流星）は歌麿（染谷将太）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていたが、ある日歌麿が西村屋と組むと耳にし…。一方定信（井上祐貴）は“大老”の座を狙っていた。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

次週は予想通りと言いますか、限界を超えてしまった歌麿の訣別と、調子に乗った定信が大老の座を狙う様子が描かれるようです。

しかし歌麿の気持ちも理解できるとは言え、何も気づいていない蔦重にしてみれば青天の霹靂、裏切り以外の何物でもないでしょうね。

いっぽう定信に対する同僚たちの態度は、心を入れ替えたのではなく「もはやお前には愛想が尽きた。後で梯子を外してやるから、好きなように突っ走るがいい」という真意がうかがわれます。

果たして蔦重と定信、正しき世を信じて突き進むそれぞれの今後はどうなるのか……次週も期待して見守りましょう！