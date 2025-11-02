秋から旬を迎える「レンコン」。今回はインスタグラムで日々「キッチンが楽しくなるレシピ」を発信しているおうちごはん研究家のはなさん（フォロワー数20万人越え）に、そんなレンコンを使ったハンバーグレシピを教えてもらいました。

レンコン×鶏ひき肉でつくる絶品おかず！

秋野菜がおいしい季節になりましたね。今回お届けするレシピは、レンコンと鶏ひき肉でつくるお気に入りのレシピ「レンコン塩バーグ」です。秋の食卓にぜひ仲間入りさせていただけるとうれしいです。

【写真】半分すりおろし、もう半分をみじん切りに

●レンコン塩バーグ

【材料（2〜3人分）】

鶏ひき肉 300g

レンコン 120g

大葉 5枚

卵 1個

片栗粉 大さじ1

塩 小さじ1／2

油 適量



【つくり方】

（1） レンコンの皮をむき、半分はすりおろし、半分はみじん切りにする。

（2） 大葉をきざむ。

（3） ボールに、鶏ひき肉、（1）、（2）、片栗粉、卵、塩を加えしっかり混ぜる。

（4） フライパンに油をひき、丸めた（3）を並べて中火で焼く。

（5） 焼き色がついたら返し、フタをして3分焼き、蒸し焼きにする。

（6） 両面にしっかり焼き色がつくまで焼く。

いろんな食感が楽しめてアレンジも自由！

すりおろしたレンコンとみじん切りしたレンコンを混ぜることでふわっと感とシャキッと感の両方を味わうことができます。

SNSで「子どもが大葉が苦手で…」というお声をよくいただくので、大葉なしでもおいしいですし、代わりにきざんだニラやタマネギのみじん切りを加えても絶品。アレンジもぜひ楽しんでみてくださいね。