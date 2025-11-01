「サツコレ2025AW」なごみ・希空・CANDY TUNE、120人以上の出演者に会場熱狂【写真特集】
【モデルプレス＝2025/11/01】ファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催され、なごみ、希空、西島蓮汰（OCTPATH）、CANDY TUNEら総勢120人以上のモデルやインフルエンサー、アーティストが出演し、会場を沸かせた。約4時間半にわたったイベント。フィナーレではなごみが「今回もすごい大盛り上がりで楽しかったです。みなさん雨の中、ありがとうございました」と笑顔で話した。【写真特集】
【写真】辻ちゃん長女、スラリ美脚輝くランウェイ
23回目の開催を迎えた「サツコレ」。今回のテーマは「ICE MONSTER」。トップバッターをなごみが飾り、その後も杉浦太陽と辻希美の長女・希空、CANDY TUNEの立花琴未、OCTPATHの西島蓮汰ら豪華な面々が最旬の秋冬アイテムをまとい、ランウェイを彩った。
ステージにはタレントの丸山礼、ばんばんざいのみゆ、CANDY TUNEの小川奈々子など、北海道出身者も登場。丸山は「みなさんの声援のおかげで最高のサツコレになりました」と感謝を口にし、小川は「CANDY TUNEとしての私の目標が札幌コレクションに出ることでした。今日は叶えられて嬉しかったです。来年も出たいです」と夢の舞台で目を輝かせた。
ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」ステージでは、おひなさま（長浜広奈）＆時田音々、"けんみあカップル"藤田みあ＆中村健太朗、"かなりのカップル"河村叶翔＆相塲星音、永瀬さら＆紗和がペアランウェイ。ほっぺキスやバッグハグなど、カップルならではの近距離ポーズも飛び出し、会場から大きな歓声が上がった。
アーティストライブには、紫 今、うじたまい、CANDY TUNEが登場。大トリで登場したCANDY TUNEは「キス・ミー・パティシエ」「レベチかわいい！」「アイしちゃってます◆（※◆は正しくは「ハート」）」「倍倍FIGHT!」の豪華4曲を披露。今年を代表する楽曲「倍倍FIGHT!」ではコール＆レスポンスで会場を笑顔と熱気に包んだ。
MCを務めたのはフォーリンラブのバービーと、ABEMAアナウンサーの西澤由夏。バービーは「今度はぜひランウェイも歩きたい！」とアピールしつつ「みなさんのステージ最高でした」とイベントを締めくくった。次回のサツコレは来年5月17日（日）、札幌コンベンションセンターで開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆なごみがトップバッター「サツコレ」23回目の開催
23回目の開催を迎えた「サツコレ」。今回のテーマは「ICE MONSTER」。トップバッターをなごみが飾り、その後も杉浦太陽と辻希美の長女・希空、CANDY TUNEの立花琴未、OCTPATHの西島蓮汰ら豪華な面々が最旬の秋冬アイテムをまとい、ランウェイを彩った。
◆北海道出身者も続々 丸山礼「最高のサツコレになった」
ステージにはタレントの丸山礼、ばんばんざいのみゆ、CANDY TUNEの小川奈々子など、北海道出身者も登場。丸山は「みなさんの声援のおかげで最高のサツコレになりました」と感謝を口にし、小川は「CANDY TUNEとしての私の目標が札幌コレクションに出ることでした。今日は叶えられて嬉しかったです。来年も出たいです」と夢の舞台で目を輝かせた。
◆「今日好き」ステージに大歓声 ほっぺキスやバッグハグ
ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」ステージでは、おひなさま（長浜広奈）＆時田音々、"けんみあカップル"藤田みあ＆中村健太朗、"かなりのカップル"河村叶翔＆相塲星音、永瀬さら＆紗和がペアランウェイ。ほっぺキスやバッグハグなど、カップルならではの近距離ポーズも飛び出し、会場から大きな歓声が上がった。
◆CANDY TUNE、大トリで「倍倍FIGHT!」含む4曲披露
アーティストライブには、紫 今、うじたまい、CANDY TUNEが登場。大トリで登場したCANDY TUNEは「キス・ミー・パティシエ」「レベチかわいい！」「アイしちゃってます◆（※◆は正しくは「ハート」）」「倍倍FIGHT!」の豪華4曲を披露。今年を代表する楽曲「倍倍FIGHT!」ではコール＆レスポンスで会場を笑顔と熱気に包んだ。
◆「サツコレ」次回開催は来年5月17日（日）
MCを務めたのはフォーリンラブのバービーと、ABEMAアナウンサーの西澤由夏。バービーは「今度はぜひランウェイも歩きたい！」とアピールしつつ「みなさんのステージ最高でした」とイベントを締めくくった。次回のサツコレは来年5月17日（日）、札幌コンベンションセンターで開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】