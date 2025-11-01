2025年“セクシー女優引退”まとめ “レジェンド級”の引退続々【一覧】
2025年も早いもので残り2ヶ月。今年は、例年以上に“レジェンド級”女優の引退が続々発表。ここでは主な人物をまとめる。
【画像あり】“レジェンド級”が続々…名前を挙げた“セクシー女優”の近影＆引退報告全文
【2024年末からこれまでに“セクシー女優引退”を発表した人一覧】
■瀬田一花
2024年12月31日に「本日をもって引退をとなります！既に引退作は撮影済みです」と宣言。
■希島あいり
2024年末に引退を発表し、8月リリースの作品で引退。
■霜月るな
4月に「7月7日をもってセクシー女優を引退します」と発表。
■未歩なな
7月に「2025年12月末をもってAV女優を引退します」と発表。
■葵つかさ
8月開催の写真展『葵つかさ 生きる。』で引退。
■時田亜美
8月リリースの作品で引退。
■桃乃木かな
9月に「2025年10月7日に情報解禁される作品をもちましてAV女優を引退します！」と発表。
■山岸あや花
10月に「この度、お世話になった所属事務所リスタープロを退所してフリーでの活動となりそしてAV出演を終えることにいたしました」と発表。
