7·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÍò¡×¤Î¾¾ËÜ½á¡£°å»ÕÌò¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ËÆ°¤­¤¬¤¢¤Ã¤Æ¨¡¨¡¡£7·î20Æü¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î°ª¤Ä¤«¤µ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç8·î¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2010Ç¯¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ª¤À¤¬¡¢¡Ô2025Ç¯8·î17Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°ª¤Ä¤«¤µ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£8·î5Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿Å¸¤¬¡ÔºÇ¸å¤Î