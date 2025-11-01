広島を優勝に導いた東俊希「あんなFKなかなか決められない。みんなの思いが僕の左足に詰まった」
柏レイソルと対戦した広島は、25分に中野就斗のロングスローに荒木が頭で合わせて先制する。38分に東の直接フリーキックでリードを広げると、前半終了間際には再び中野のロングスローからジャーメイン良が3点目を奪い、3−1で勝利した。
東は試合後、「嬉しいの一言です。3年前（※ケガで欠場した決勝戦）は上から見ていてもちろん感動したんですけど、プレーヤーとしてピッチに立てたらどれくらい感動するか。すごい今日の試合楽しみにしていました。ゴールも決められておめでたい1日になりました」と心境を語った。
「あんなフリーキックなかなか決められないですけど、ここで出せたのはみんなの思いが僕の左足に詰まった瞬間」と得点を振り返った東は、「こんな大人数が国立に集まってくれて、最高の1日になったと思います」とサポーターへの感謝も口にした。
【ゴール動画】東俊希の見事なFKさく裂！ 柏vs広島
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半25分🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→荒木隼人が頭で合わせ先制ゴール！
🟡柏レイソル 0️⃣-1️⃣ サンフレッチェ広島🟣
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半38分🟣サンフレッチェ広島
東俊希がゴール正面のFKを右隅に決め追加点！
🟡柏レイソル 0️⃣-2️⃣ サンフレッチェ広島🟣
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半アディショナルタイム🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→ニアで佐々木翔が頭で流して→ジャーメイン良の左足ボレーで3点目！
🟡柏レイソル 0️⃣-3️⃣ サンフレッチェ広島🟣
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰後半36分🟡柏レイソル
小屋松知哉のパスに反応した細谷真大が反撃のゴール！🟡柏レイソル 1️⃣ - 3️⃣サンフレッチェ広島🟣
