º£Ç¯ÅÙ¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¿Í¤Ï12¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎÈï³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê10·î30Æü»þÅÀ¡¢´Ä¶­¾Ê¤Þ¤È¤á¡Ë¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦¿Í¶ô¤¤·§É¾ÏÀ²È¤ÎÃæ»³ÌÐÂç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌó80Ç¯Ê¬¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¸µ»æ¤òÄÌÆÉ¤·¡¢¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤âÆ¨¤²±ä¤Ó¤¿»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸´Ô¤Ç¤­¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¢£¥¯¥Þ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«

º£²Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤¬¡¢ÃÎ¾²¤ÎÍå±±³Ù¤ÇÅÐ»³µÒ¤¬¶ô¤¤»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½©°Ê¹ß¤ÏËÜ½£¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¯¶§Ë½²½¤·¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬²áµîºÇÂ¿¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤­¤Î¿´ÆÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ½¸¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡£

É®¼Ô¤ÏÌÀ¼£ÂçÀµ¾¼ÏÂ¤ÈÌó80Ç¯Ê¬¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¸µ»æ¤òÄÌÆÉ¤·¡¢¤Þ¤¿»ÔÄ®Â¼»Ë¡¢ÉôÍî»Ë¡¢¼«ÅÁ¡¢ÎÓ¶ÈÀìÌç»ï¤Ê¤É¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¡¢ÁÞÏÃ¤òÃê½Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤·¡¢ÀÛÃø¡Ø¿À¡¹¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£

¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥Þ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÁÌµ»ö¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿»öÎã¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡Ê½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤ò¡ÖÇÃÅê¤²¡×¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤·¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡Ë¡£

Àè¿ÍÃ£¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿»þ¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£

¢£½õ¤«¤ë³ÎÎ¨¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬

­¡¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤ÏÍ­¸ú¤«¡©

¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤ËÁø¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤À¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¯Àâ¤Ï¹­¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤Êª¤Ï¿©¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Â¯Àâ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð³ÎÎ¨¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê²ø²æ¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¸Å¤¤»öÎã¤Ç¤ÏÌÀ¼£¤Î½é¤áº¢¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

µµÅÄ·´¼·ÈÓÂ¼¤Î¼Ô¤¬Ã±¿È¤ÇÉñÂûºÎ¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂç¤­¤ÊÉñÂû¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Å·¤Î»ò¤È´î¤ó¤Ç»×¤ï¤ºÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À¸¤¤ÌÐ¤ëÌÚÎ©¤«¤éÂçµí¤Ë¤âÅù¤·¤¤ÌÔ·§¤¬¤³¤Á¤é¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¿Ê¤ó¤ÇÍè¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ï¡ÖÃÀº²ò°¤âÅ·³°¤ËÈôµî¤ê¡×¤È¤¤¤¦Í­ÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ë¿¤Ï¤«¤Í¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢»à¤Ì¤âÀ¸¤­¤ë¤âÅ·¤Î±¿¤ÈÅÙ¶»¤ò¿ø¤¨¤Æ¼«¤é¤½¤³¤ØÂÇ¤ÁÅÝ¤ì¤ÆÂ©¤ò»¦¤·¡Ö»à¤·¤¿¤ëÂÎ¡×¤ò¸«¤»¤«¤±¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤Î·§¤¬Â¦¤Ë¶á¤Å¤­¡¢Ë¿¤ÎÂÎ¤ò¤·¤­¤ê¤ËÂÇ¤ÁÃ¡¤­¡¢ÄÞ¤Ç¤â¤Ã¤Æ»¶¡¹½ý¤Ä¤±¤¿¸å¡¢¼ê¤ò¸ý¤ËÅö¤Æ¤Æ¸ÆµÛ¤ÎÍ­¤ëÌµ¤·¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¿¿¤Ë»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê¡ØÈ¡´Û¿·Ê¹¡ÙÌÀ¼£14Ç¯10·î10Æü¡Ë

·ë¶É¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï27¥«½ê¤Î½ý¤òÉé¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£

Â¾¤Ë¤âÁ´¼£3½µ´Ö¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»öÎã¤¬°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£

Í¼Ä¥Ãº¹Û¤Î¹£É×¡¢ÃæÂ¼ÍýµÈ¡Ê»°Æó¡Ë¤Ï¡¢ÃºÁØÄ´ºº¤Î¤¿¤áÈ¬Ì¾¤Î¿ÍÉ×¤È¶¦¤Ë½¾»öÃæ¡¢µð¥°¥Þ¤¬ÆÍÇ¡¡¢Á°ÅÓ¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ê¡¢ÒöÓ¬°ìÀ¼¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍýµÈ¤ÏÂçÃÏ¤ËÐíÉú¤·¤¿¡£Èô¤Ó¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÆ¬Éô¤Ë³ú¤ßÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢É¬»à¤ËÄË¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤Æ²¾»à¤Î¾õÂÖ¤òÁõ¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÀÅ¤«¤ËÆ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤Ê¤ª¤«¤¿¤ï¤é¤òµî¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ê¤òµó¤²¤Æ¤µ¤é¤ËÆ¬Éô¤òÁß¤­¤à¤·¤ê¡¢¹È¤ËÀ÷¤á¤ÆÅÝ¤ì¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Íª¡¹¤ÈÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê¡ØËÌ³¤¥¿¥¤¥à¥¹¡ÙÌÀ¼£41Ç¯9·î3Æü¡Ë

¡È·§¤Ï»à¤ó¤À¤â¤Î¤Ï½±¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±³¤Ç¤·¤¿¡£·§¤Ï»ä¤Î¾å¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤ÆÄ¹¤¤ÄÞ¤Ç¿¬¤Ù¤¿¤Ë¥º¥Ö¥ê¤È»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤¤¤Î¤Ç¥Ó¥¯¥Ã¤ÈÆ°¤¯¤È¥¦¥ï¥Ã¤ÈÓ¹¤Ã¤ÆÒû¤ß¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤ä¤é¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç·§¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ¤Ã¼ê¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ»Å»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÒÌÜ¡¢ÊÒ¼ê¡¢ÊÒÂ­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎÄ»Õ¤Î¿ÍÃ£¤¬·§¤ò¤Ê¤²¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊµÈËÜ¹ñÃË¡Ë¡Ê¡ØÅì»°ÀîÉ´Ç¯»Ë¡ÙÊ¿À®7Ç¯¡Ë

¢£¥¿¥Ð¥³¤ò°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä

­¢ÀÅ´Ñ¤·¤ÆÀ¸´Ô¤¹¤ë

¡Ö»à¤ËÂÎ¡×¤òÁõ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¯¥Þ¤ÎÂ¸ºß¤òÌµ»ë¤·¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀÅ´Ñ¤·¤ÆÀ¸´Ô¤·¤¿¡×»öÎã¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢±ìÁð¤ò°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£

¾¼ÏÂ»°¡»Ç¯Ï»·î¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÆó¡»ÎÓÈÉ¶ÊÀþ¼ÖÆ»¤Ç¼«Æ°ÆóÎØ¤¬¤¹¤Ý¤Ã¤ÈËä¤Þ¤ê¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ²¡¤·¤Æ¤âÆ°¤«¤º±ìÁð¤ò°ìÉþ¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²£¤ò¸«¤ë¤È°ì¡»m°ÌÀè¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤³¤Á¤é¤òâË¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¤ë¤ÈÇØÃæÌÓ¤òÎ©¤ÆÃÊ¡¹´é¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤âµÕÎ©¤Æ¤«¤Þ¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁê¼ê¤¬°­¤¤¤Î¤Ç¼«Æ°ÆóÎØ¤Î¥¨¥ó¥Â¥ó¤ò¤È¤á¤Æ±ìÁð¤ò¤¯¤ï¤¨²£¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹ø¤Î»³Åá¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ°­¤ò¹Í¤¨¹½¤¨¤ë¡£¥¨¥ó¥Â¥ó¤ò»ß¤á²£¤ò¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²£¤Îé®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡ÊÏ»¡¢¼ÂÏÃ¤Î°ìÊ×¡¡µÚÀî¸ø¡ØÅì»³¶¿ÅÚ»Ë¡Ù¡Ë

¾®Ã®»Ô¿®¹áÄ®¤Ë½»¤à¾¾Åè·Ä¾Ï¤¬ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ²æ¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¡¢±üß·Â¼±ü»ú¥¬¥Ó¥¿¥¤¤ÎÃº¾Æ¾ì¸«²ö¤ê¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÇÏ¤Ï²¿Êª¤Ë¤«¶Ã¤¤¤Æ¿Ê¤Þ¤º¡¢¥Ï¥Æ¤Ê¤È»×¤¤»ÍÊÕ¤ò¸«²ö¤¹¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÈàÊý¤Îé®Ãæ¤è¤ê¾æ»Í¼Ü¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂç·§¤¬¡¢¥¬¥µ¥¬¥µºû¤òÊ¬¤±¤Æ½Ð¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±»á¤â¶Ã¤¯¤³¤ÈÂçÊý¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê½Ð¤·±ìÁð¤ò¥¹¥Ñ¥¹¥ÑµÊ¤Ò¡¢²²¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·§¤Ï½½Ê¬´Ö¤Û¤É¥Â¥í¥Â¥íº¡Êý¤òÄ¯¤á¤¿Ëö¡¢¸µ¤Îºûé®¤ÎÃæ¤ØÆ¨¤²Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¶ï¤±ÄÌ¤ê¡¢ÍÑ¤òºÑ¤Þ¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø¾®Ã®¿·Ê¹¡ÙÌÀ¼£28Ç¯8·î13Æü¡Ë

ËÚµîÂ¼¤ÎÂçÀ¾¾¾¼¡Ïº¡ÊÏ»°ì¡Ë¤È¤¤¤¦¼Ô¤¬¡¢Æ±Â¼±¦º¸ÉÜ¸¶Ìî¤è¤ê¤Îµ¢ÅÓ¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤ï¤º¤«½½¸ÞÏ»´Ö¤Î½ê¤«¤é¡¢¤¬¤µ¤ê¤¬¤µ¤ê¤Èºû¤Î²»¤ò¤µ¤»¤Æ·§¤¬Æ»Ï©¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÔÆ°¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤«¤«¤ë»þ¤ËµÞ¤¤¤Æ¤Ï»ö¤ò»ÅÂ»¤º¤ë¤È¡¢À¸»à¤òÅ·¤ËÇ¤¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ¾å¤Ë¹ø¤ò¤ª¤í¤·¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤¹¤Ã¤Æ±ìÁð¤ò¿á¤­ÉÕ¤±¤ë½Ö´Ö¡¢·§¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤Ø»Ñ¤ò±£¤·¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê¡ØËÌ³¤¥¿¥¤¥à¥¹¡ÙÌÀ¼£43Ç¯11·î3Æü¡Ë

¤³¤ì¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áø¶ø¤·¤¿Åö½é¤Ï¥¯¥Þ¤â·Ù²ü¤·¡¢ÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë³²°Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÍî¤Á¤Ä¤­¡¢ÀÅ¤«¤Ëµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£

¢£¡Öµ®ÍÍ¤Ï²¶¤ò¿©¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¤¢¡ª¡×

­£¡Öµ¤¹ç¤¤¡×¤Ç½õ¤«¤ë

¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ·âÂà¤·¤¿»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£

»ÎÊÌ»Ô¤ÇÇÀ¶È¤ò±Ä¤àÉð»³Æ£µÈ¡Ê¼·½½»ÍºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é½½¥­¥íÎ¥¤ì¤¿»³ÎÓ¤Ç»°½½¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÀè¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¸ÞºÐ¤¯¤é¤¤¤ÇÂÎ½Å¤ÏÉ´Æó½½¥­¥í¤Û¤É¡£³«Âó¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ÊÍè¥Ò¥°¥Þ¤ò¸«¤¿¤Î¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Ç¡¢Á´¿È¤Î·ì¤¬¥µ¡¼¥Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥°¥Þ¤ÏÆ¬¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¡ÊÉ®¼ÔÃð¡§¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¥¤¸ÄÂÎ¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£âË¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¸å¤º¤µ¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿¬¤Îº¸Â¦¤Ë¥«¥Ã¤ÈÇ®¤¤¤â¤Î¤¬ÆÍ¤­»É¤µ¤ê¡¢³ú¤ß¤Ä¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Î©ÌÚ¤òÇØ¤Ë¤·¤¿Éð»³¤Ï¹ø¤Ëîí¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î´éÌÌ¤á¤¬¤±¤ÆÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤ò¤³¤á¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Î±¦ÌÜ²¼¤«¤é·ì¤¬Ê®¤­½Ð¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï¿ô¥á¡¼¥È¥ë²¼¤¬¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¤ÆÊªÀ¨¤¤·ÁÁê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤µ¤¢Íè¤¤¡ª¡×»°½½Ç¯ÃÝÅá¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤­¤¿·õÆ»»ÍÃÊ¤Î¤ì¤Ã¤Ñ¤¯¤Îµ¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥Þ¤âÉÝ¤¸µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Æºûé®¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¡Ù¾¼ÏÂ45Ç¯9·î27Æü¡Ë

¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¤«¤ÎÆü¹â»³Ì®¤ÇÊ¡²¬Âç³Ø¥ï¥ó¥²¥ëÉô°÷3¿Í¤¬¶ô¤¤»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ëµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ç¡Öµ¤¹ç¤¤¡×¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ç»àÃÏ¤òÌÈ¤ì¤¿¿Í¤Ï°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¡£

¾®·ª¤µ¤ó¤¬·§¤ò·â¤Ã¤Æ¼êÉé¤ï¤»»³¤ÎÃæÊ¢¤Ëµï¤¿¤È¤³¤í¡¢·§¤¬Êö¤ÎÄº¾å¤Ë¸½¤ì¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È½½¿ô´Ö¤ò°ìÄ¾Àþ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤Æ¡¢Å´Ë¤¤ò¹½¤¨¤ë·ä¤âÍ¿¤¨¤º¡¢Î¾Á°Â­¤Ç¾®·ª¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®·ª¤µ¤ó¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤È»×¤¤¡¢¡Öµ®ÍÍ¤Ï²¶¤ò¿©¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¤¢¡×¤ÈÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÇÀä¶«¤¹¤ë¤È¡¢·§¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¼ê¤òÊü¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì½Ö¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤ÏÅ´Ë¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²¼¤ÎÃ«Äì¤Ë¤È¤Ó¤ª¤ê¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¾®·ª¤µ¤ó¤Ï½Å½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é»³¾®²°¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤Æµß¤¤¤òµá¤á¡¢¿É¤¦¤¸¤ÆÀ¸Ì¿¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ø¥µ¥í¥Ù¥Ä¸¶Ìî¡¡¡½¤ï¤¬³«Âó¤Î²ó¸Ü¡½¡Ùº´¡¹ÌÚÅÐ¡Ë

±º²ÏÄ®¤ÎÊ¿ÌîÀ¶Çî¤â·è¤·¤Æ¥Ò¥°¥Þ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÅÙ¶»¾¡¤Á¡×¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤ò°ïÁö¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Î½©¡¢Ìî¿¼¤Î±ü¤Ë¥Þ¥¤¥¿¥±ºÎ¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ë½ÐÁø¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÈà¤Ï»³ÍÑ¤Ë²þÂ¤¤·¤¿¥Þ¥­¥ê°ìÃú¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ª¤â¿Ê¤ó¤À¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¡£Æ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡È·§¤Ê¤ó¤Æ¼å¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦Éã¤Î¤³¤È¤Ð¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¤½¤Î»þ¥Ò¥°¥Þ¤ÏÉ¡¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯Çò¤¤±Õ¤ò¡¢¤«¤ì¤á¤¬¤±¤ÆÈô¤Ð¤·¤¿¡£¤«¤Þ¤ï¤º¿Ê¤à¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ö¤³¤é¡¢¥ª¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯¤¤ÃË¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¶«¤Ó¤«¤±¤¿¤«¤ì¤ÎÀ¼¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ë¥Ã¤È¸å¤í¤à¤­¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¨¤²¤À¤·¤¿¡£¤«¤ì¤¬¤Ê¤ª¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Èº¬¶Ê¤¬¤êÃÝ¤Î¾å¤òÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¼º¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸ÀÕ¡¡¹âÅÄ¡Ë¡Ê¡ØÂ³±º²ÏÉ´ÏÃ¡Ù¡Ë

Áê¼ê¤ò¡Ö¼ê¶¯¤¤¡×¤È¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤â¤Ò¤ë¤ó¤ÇÂà»¶¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Öµ¤¹ç¤¤¡×¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¾¡¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£

¢£»Ø¤ò³ú¤ßÀÚ¤ë¡¢¸ý¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¤³¤à

­¤Àï¤Ã¤ÆÀ¸´Ô¤¹¤ë

¼¡¤Îµ­»ö¤Ï¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î»Ø¤ò³ú¤ßÀÚ¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£

ÃæÆÜÊÌ¤Î¼«Å¾¼ÖÈÎÇä¶È¡¢ÏÂÅÄ¸µ¸ÞÏº¤¬¾¡°æÂô¤Ë¥ä¥Þ¥ÙÄà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³»Æ·§¤òÏ¢¤ì¤¿ÌÔ·§¤¬ÏÂÅÄ¤ËÈô¤ÓÉÕ¤­Âç³ÊÆ®¤È¤Ê¤ê¡¢·§¤¬ÏÂÅÄ¤Î´éÌÌ¤òÇí¤®¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¡¢¿Æ»Ø¤¬ÏÂÅÄ¤Î¸ýÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»àÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿Æ»Ø¤òÒû¤ßÀÚ¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ëíä°×¤·¡¢é®Ãæ¤ËÆ¨¤²¼º¤»¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Î½ý¤Ï½½»Í¥ö½ê¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¡¢À¸Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤¤¡Ê¡ØËÌ³¤¥¿¥¤¥à¥¹¡ÙÂçÀµ9Ç¯7·î22Æü¡Ë

»Ø¤ò³ú¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¸ý¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¤³¤ó¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤·¤¿¡£

¤¢¤ëÇ¯¡¢Ãæ±§ÄÅ¡¹ÉôÍî¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌËÍÓ¤¬·§¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤¤¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¥¢¥Þ¥Ã¥Ý¡¼¡Ê»Å³Ý¤±½Æ¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤¬¼êÉé¤¤¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¡£½ý¤òÉé¤Ã¤¿·§¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÇµÙ¤ó¤À¤é¤·¤¯·ìº¯¤ÎÀ×¤¬Áð¤äÅÚ¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥êÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¶á¤¤¤¾¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿·§¤¬¥Ï¥ó¥¿¡¼¤á¤¬¤±¤ÆÈô¤Ó¤«¤«¤ê¡¢ÂÎ¤ò¤«¤ï¤¹²Ë¤â¤Ê¤¯·§¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·§¤¬Âç¤­¤Ê¸ý¤ò³«¤±¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ¬¤Ë³ú¤ß¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¿È¤ò¼Î¤Æ¤ë»×¤¤¤Ç°®¤ê¤³¤Ö¤·¤òºî¤Ã¤¿ÏÓ¤ò·§¤Î¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤â¤¤¤ÃÀÚ¤êÆþ¤ì¤¿¡£ÏÓ¤ò³ú¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢³ú¤ßÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¡¢·§¤ÎÊý¤¬Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÎ¥¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê·§¼í¤ê°ïÏÃ¡Î¾¼ÏÂ31Ç¯6·î15Æü¡¢16Æü¡Ï¡ØÌæÊÌ»Ô±§ÄÅ¡¹ÉôÍî³«´ð¶å½½¼þÇ¯µ­Ç°»ö¶È±§ÄÅ¡¹¶¿ÅÚ»Ë¡Ù¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë

ÉÛÉôÉôÍî¤ÎÅÏÊÕÂå¼¡Ïº¤Ï¡¢ÉÙÎÉÌî±èÀþ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¼íÎÄ²È¤Ç¡¢½½¿ôÆ¬¤Î¥Ò¥°¥Þ¤ò·â¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÏÊÕ¤¬¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ»°½½È¬Ç¯¶å·îËö¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÆÍÁ³¡¢ÂçÌÚ¤Îº¬¸µ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿·§¤¬Èô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÁÈ¤ßÉú¤»¤é¤ì¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢ÒôÓÍ¤Ë±¦¼ê¤ò·§¤Î¸ýÃæ¿¼¤¯º¹¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Çº¸¼ê¤À¤±¤Ç¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤òÁàºî¤·¤Æ¡¢·§¤Î¹¢¸µ¤Ë½Æ¸ý¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¤¡¢ÉÔÈ¯¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ°¤¸¤Ê¤¬¤é°ú¤­¶â¤ò°ú¤¤¤¿¡£ÃÆ¤Ï¸«»ö¤Ë°ö¹¢¤ò´ÓÄÌ¤·¤Æ¡¢·§¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡ÊÂçÀ¾¾¾¼¡¡Ë¡ØÉÙÎÉÌî¤³¤Ü¤ìÏÃ¡Ù¡ÊÉÙÎÉÌî»Ô¶¿ÅÚ¸¦µæ²ñ¡¡¾¼ÏÂ54Ç¯¡Ë

¢£¡Ö¤É¤¦¤«·§¤µ¤ó¿Æ»Ò»°¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×

­¥ÇÒ¤ó¤Ç½õ¤«¤ë

¡Ö¥¯¥Þ¤ËÇÒ¤ó¤ÇÌ¿½¦¤¤¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»öÎã¤â¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÌÖÁö¤ÎÇÀ¶È°ì¥ÎÀ¥Íø½õ¤ÎºÊ¥¤¥È¡ÊÆó¶å¡Ë¤¬Î©ÌÚÈ²ºÎ¾®²°¤ÇÃëÈÓ¤Î½àÈ÷Ãæ¡¢Ä¹ÃËµÁ°ì¡ÊÏ»¥Ä¡Ë¤¬ÎÙ²È¤Î»Ò¶¡Æó¿Í¤ÈÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ»Ò¶¡¤é¤¬Â©¤»¤­¡¢·§¤¬½Ð¤¿¤ÈÁó¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢µÁ°ì¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥¤¥È¤Ï¶Ã¤­¡¢ÆóºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÍçÂ­¤Ç¶ï¤±½Ð¤·¤Æ²æ¤¬»Ò¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤·²ó¤ë¤¦¤Á¡¢ô£¤«¤Îé®Ãæ¤ËµÁ°ì¤ÎÂ­¤ò¤¯¤ï¤¨°ú¤­¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç·§¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£È¾¶¸Íð¤Ç·§¤Ë¶á¤è¤ê¡¢µÁ°ì¤òÊú¤¨¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢µÁ°ì¤Î¥´¥à·¤¤À¤±·§¤Î¸ý¤Ë»Ä¤ê¡¢µÁ°ì¤ò·§¤«¤éÃ¥¤¤¼è¤Ã¤Æ¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¤¿¤¬¡¢·§¤ÏµÁ°ì¤ò¸«ÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤ª¤âÄ©¤ß¤«¤«¤ê¡¢µÁ°ì¤ÎÂ­¤Ë¶ô¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÀäÂÎÀäÌ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤«·§¤µ¤ó¿Æ»Ò»°¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢·è¤·¤ÆµØ¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆó¡¢»°ÅÙÇÒ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀº¿À¤¬·§¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢·§¤â¥Ü¥ó¥ä¥êÆó»°´Ö¸åÂà¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥È¤ÏµÁ°ì¤òÊú¤¤¤Æ°ìÌÜ»¶¤Ë¶ï¤±Ìá¤Ã¤¿¡Ê¡Ø¾®Ã®¿·Ê¹¡ÙÂçÀµ11Ç¯12·î4Æü¡Ë

¥¯¥Þ¤ËÀâ¶µ¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥¢¥¤¥Ì¤Î°ïÏÃ¤Ë¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤Çµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤òÍî¤Á¤Ä¤«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¢£¥¯¥Þ¤ò¡È·âÂà¡É¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡©

­¦´ñÈ´¤ÊÊýË¡¤Ç½õ¤«¤ë

»±¤¬Í­¸ú¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Ê²¼¤Ï¤½¤Î¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£

¤¢¤ëÇ¯¤Î½©¤â¤ä¤ä¹¹¤±¤¿²«ºª»þ¡¢³¹Æ»¤ò¹­ÈøÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¯°ì¿Í¤ÎÍÎÉþ»Ñ¤ÎÃË¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥¹¤È¤¤¤¦½½¾¡»ÙÄ£¤Îµ»¼ê¤Ç¡¢¸øÍÑ¤Ç¹­Èø¤Ë½ÐÄ¥¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤«¤é¹­ÈøÊý¸þ¤«¤é¤³¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì¿Í¤ÎÎ¹¿Í¤¬¤È¤Ü¤È¤Ü¤ÈÊâ¤¤¤ÆÍè¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸åÊýÆó¡¢»°Ä®¤Ï¤Ê¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¹õÅÀ¤¬Æó¤Ä¡¢ÄÉ¤¤Ç÷¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹õÅÀ¤Î°ì¤Ä¤ÏÂç·§¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Î¹õÅÀ¤ÏÅ´Ë¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÉÀ×¤·¤ÆÍè¤ë¥¢¥¤¥Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£·§¤ÏÁ´¿È¤Î¶âÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¡¢ÌÔÁ³¤ÈÌð¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸å¤í¤«¤é¥¢¥¤¥Ì¤ÏÂçÀ¼¤Ç¡Ö·§¤À¤¢¡¢Æ¨¤²¤í¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥¨¥¹µ»¼ê¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¤·¤ÆÏ©Ëµ¤ÎÇð¤ÎÂçÌÚ¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤ÎÎ¹¿Í¤Ï¡Ö·§¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ì¤ÎÀ¼¤Ë¶Ã¤­¤Õ¤ê¸þ¤¯¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë·§¤ÏÇØ¸å¤ËÇ÷¤ê¡¢ÌÔÁ³Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë°ì·â¤ò²Ã¤¨¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤ë¤ËÎ¹¿Í¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤â¤»¤ºÂÙÁ³¼«¼ã¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ©¾å¤ËºÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥¨¥¹µ»¼ê¤¬¶²¤ë¶²¤ëÌÜ¤ò¤¢¤±¤Æ¸«¤ë¤È¡¢·ì¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÎ¹¿Í¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÊ¿Á³¤È¤·¤ÆÀÅºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¸ª¤Ë¤ÏÍª¡¹¤ÈÍÎ»±¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë·§¤Ï¤Ê¤¼Î¹¿Í¤Ë°ì·â¤ò¤¯¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ÎÆæ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Î¹¿Í¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¡¢¹ø¤ò¤Ì¤«¤·¤ÆÏ©¾å¤ËºÂ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ª¤Ë¤«¤Ä¤¤¤Ç¤¤¤¿ÍÎ»±¤¬¥Ñ¥Ã¤È³«¤¤¤Æ¿È¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î·§¤Ï¡¢É¡Àè¤Ë¼«Ê¬¤è¤êÂç¤­¤Ê¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ë¥å¥¦¥Ã¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÌÔ·§¤â»°½½Ï»·×¤ò¤­¤á¤³¤ó¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÅìÀîÂ¼¡¡º´Æ£³ÚÉ×»áÃÌ¡Ø³«ÂóÈëÏ¿ËÌ³¤Æ»·§Êª¸ì¡ÙµÜËÌÈË¡¡¾¼ÏÂ25Ç¯¡Ë
¢£¥¯¥Þ¤¬·ù¤¬¤ë¥Ë¥ª¥¤¤È¤Ï

ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¹á¿å¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£

°°Àî¤Î»ä¤ÎÍ§Ã£¤Î±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤Ì¼¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ¦¶ðÊÌ¤«¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤¬¸½¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿ÍÃ£¤ÏÆ¨¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤Æ¤¿¤ª¤ì¡¢¼º¿´¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬±ü¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë´é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢·ù¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤­¤Ã¤È¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢»³¤Ë¤¤¤¯¤È¤­¤Ï¹á¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤È¡¢¤½¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¡ÊºØÆ£½ÕÍºÃÌ¡Ö¤Æ¤¤ÃÌ¥Ò¥°¥Þ¡×¡Ë¡ØÎÓ¡Ù¡Ê1968Ç¯5·î¹æ¡¡ËÌ³¤Æ»ÎÓÌ³Éô¡Ë

¸½Âå¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀöÂõÍÑ½ÀÆðºÞ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹á³²¡×¤â¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¢£¸ÅÏ·¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤È¤­¤Î¿´ÆÀ¡×

ºÇ¸å¤ËÉ®¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥¯¥Þ¤È½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤­¤Î¿´ÆÀ¤ò¡¢¸ÅÏ·¤ÎÃÌÏÃ¤è¤ê°Ê²¼¤ËÅ¾ºÜ¤·¤è¤¦¡£

¤â¤·½Ð¹ç¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¶î¤±½Ð¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¢¤ë¡£·§¡¦¸¤Åù¤ÏÆ¨¤²Áö¤ëÊª¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½¬À­¤¬¤¢¤ë¤«¤éÇ¡²¿¤ËÁá¤¯¶î¤±¤Æ¤â»Í¤ÄÂ­¤ÎÆ°Êª¤Ë¾¡¤Æ¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÍÍ¤Ê»þ¤ÏÍî¤Á¤Ä¤¤¤ÆÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÀäÂÐ¤ËÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤Ê¤¤»ö¡¢âË¤ß¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È·§¤ÏÉ¬¤ºÌÜ¤ò°ï¤é¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤º¤¿¤Ð¤³¤«±ì¤Î½Ð¤ëÊª¤òÇ³¤ä¤¹¡£±ì¤òÈó¾ï¤Ë¤­¤é¤¦¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£»³Ï©¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ç¤¤¤­¤Ê¤ê½Ð°©¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·§¤¬°Û¾õ¤ËÂç¤­¤¯¸«¤¨¤¿¤È½Ð°©¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï·§¤â¿Í°Ê¾å¤Ë¶Ã¤­¡¢½Ö´ÖÁ´¿È¤ÎÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë°Û¾õ¤ËÂç¤­¤¯¸«¤¨¤ë¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ´í¸±¤Ê»þ¤Ç¤¢¤ë¡£·§¤¬ÌÜ¤ò°ï¤é¤¹»þ¤ÏµÕÎ©¤Ã¤¿ÌÓ¤âÇ¼¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¢¤ë¡£»³¤ØÆþ¤ë»þ¤Ï¥Ê¥¿Åù¤ò»ý¤Á¡¢¤Þ¤¿¡¢Îë¡¦¾âÅù¤ÎÌÄ¤êÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÌÄ¤é¤·ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¶áÉÕ¤¤¤ÆÍè¤ë·§¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ¤Ê»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¿©Êª¤ò»ý¤Ã¤Æµï¤¿¤é¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£°ìÌÜ»¶¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Ç¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢¤Ü¤¦¤·¡¦¼ê¿¡¤¤¡¦¾åÃåÅù´Ö³Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¼Î¤Æ¤ë¡£¸å¤Ï»à¤Ë¤â¤Î¶¸¤¤¤ÇÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¼·¡¢³«Âó¤È·§¡¡º´¡¹ÌÚÃ¤µÈ¡ØÅì»³¶¿ÅÚ»Ë¡Ù¡Ë

Ãæ»³ ÌÐÂç¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ¡¦¤·¤²¤ª¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¢¿Í¶ô¤¤·§É¾ÏÀ²È
ÌÀ¼£½é´ü¤«¤éÀïÃæÀï¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìó70Ç¯´Ö¤ÎÃÏÊý»æ¤òÄÌÆÉ¡¢»ÔÄ®Â¼»Ë¡¦¶¿ÅÚ»Ë¡¦³ÆÃÏ¤ÎÌ±ÏÃ¤Ê¤É¤â»²¾È¤·¡¢¥Ò¥°¥Þ»ö·ï¤òÃê½Ð¡¦¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿À¡¹¤ÎÉü½²¡¡¿Í¶ô¤¤¥Ò¥°¥Þ¤¿¤Á¤ÎËÌ³¤Æ»³«Âó»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------

¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¢¿Í¶ô¤¤·§É¾ÏÀ²È Ãæ»³ ÌÐÂç