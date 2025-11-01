»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤ÇŽ¢ÊÒÌÜŽ¤ÊÒ¼êŽ¤ÊÒÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ž£¡Ä80Ç¯´Ö¤Î¿·Ê¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÈ½ÌÀŽ¢¿Í¿©¤¤¥°¥ÞŽ£¤«¤éÀ¸¤±ä¤Ó¤ëÊýË¡
¢£¥¯¥Þ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«
º£²Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤¬¡¢ÃÎ¾²¤ÎÍå±±³Ù¤ÇÅÐ»³µÒ¤¬¶ô¤¤»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½©°Ê¹ß¤ÏËÜ½£¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¯¶§Ë½²½¤·¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´ÆÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ½¸¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÌÀ¼£ÂçÀµ¾¼ÏÂ¤ÈÌó80Ç¯Ê¬¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¸µ»æ¤òÄÌÆÉ¤·¡¢¤Þ¤¿»ÔÄ®Â¼»Ë¡¢ÉôÍî»Ë¡¢¼«ÅÁ¡¢ÎÓ¶ÈÀìÌç»ï¤Ê¤É¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¡¢ÁÞÏÃ¤òÃê½Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤·¡¢ÀÛÃø¡Ø¿À¡¹¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥Þ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÁÌµ»ö¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿»öÎã¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡Ê½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤ò¡ÖÇÃÅê¤²¡×¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤·¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
Àè¿ÍÃ£¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿»þ¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£½õ¤«¤ë³ÎÎ¨¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬
¡¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤ÏÍ¸ú¤«¡©
¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤ËÁø¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤À¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¯Àâ¤Ï¹¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤Êª¤Ï¿©¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Â¯Àâ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð³ÎÎ¨¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê²ø²æ¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¸Å¤¤»öÎã¤Ç¤ÏÌÀ¼£¤Î½é¤áº¢¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¤³¤ÎÃËÀ¤Ï27¥«½ê¤Î½ý¤òÉé¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾¤Ë¤âÁ´¼£3½µ´Ö¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»öÎã¤¬°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
Í¼Ä¥Ãº¹Û¤Î¹£É×¡¢ÃæÂ¼ÍýµÈ¡Ê»°Æó¡Ë¤Ï¡¢ÃºÁØÄ´ºº¤Î¤¿¤áÈ¬Ì¾¤Î¿ÍÉ×¤È¶¦¤Ë½¾»öÃæ¡¢µð¥°¥Þ¤¬ÆÍÇ¡¡¢Á°ÅÓ¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ê¡¢ÒöÓ¬°ìÀ¼¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍýµÈ¤ÏÂçÃÏ¤ËÐíÉú¤·¤¿¡£Èô¤Ó¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÆ¬Éô¤Ë³ú¤ßÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢É¬»à¤ËÄË¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤Æ²¾»à¤Î¾õÂÖ¤òÁõ¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÀÅ¤«¤ËÆ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤Ê¤ª¤«¤¿¤ï¤é¤òµî¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ê¤òµó¤²¤Æ¤µ¤é¤ËÆ¬Éô¤òÁß¤¤à¤·¤ê¡¢¹È¤ËÀ÷¤á¤ÆÅÝ¤ì¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Íª¡¹¤ÈÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê¡ØËÌ³¤¥¿¥¤¥à¥¹¡ÙÌÀ¼£41Ç¯9·î3Æü¡Ë
¡È·§¤Ï»à¤ó¤À¤â¤Î¤Ï½±¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±³¤Ç¤·¤¿¡£·§¤Ï»ä¤Î¾å¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤ÆÄ¹¤¤ÄÞ¤Ç¿¬¤Ù¤¿¤Ë¥º¥Ö¥ê¤È»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤¤¤Î¤Ç¥Ó¥¯¥Ã¤ÈÆ°¤¯¤È¥¦¥ï¥Ã¤ÈÓ¹¤Ã¤ÆÒû¤ß¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤ä¤é¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç·§¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ¤Ã¼ê¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ»Å»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÒÌÜ¡¢ÊÒ¼ê¡¢ÊÒÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎÄ»Õ¤Î¿ÍÃ£¤¬·§¤ò¤Ê¤²¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊµÈËÜ¹ñÃË¡Ë¡Ê¡ØÅì»°ÀîÉ´Ç¯»Ë¡ÙÊ¿À®7Ç¯¡Ë
¢£¥¿¥Ð¥³¤ò°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
¢ÀÅ´Ñ¤·¤ÆÀ¸´Ô¤¹¤ë
¡Ö»à¤ËÂÎ¡×¤òÁõ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¯¥Þ¤ÎÂ¸ºß¤òÌµ»ë¤·¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀÅ´Ñ¤·¤ÆÀ¸´Ô¤·¤¿¡×»öÎã¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢±ìÁð¤ò°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£
¾¼ÏÂ»°¡»Ç¯Ï»·î¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÆó¡»ÎÓÈÉ¶ÊÀþ¼ÖÆ»¤Ç¼«Æ°ÆóÎØ¤¬¤¹¤Ý¤Ã¤ÈËä¤Þ¤ê¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ²¡¤·¤Æ¤âÆ°¤«¤º±ìÁð¤ò°ìÉþ¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²£¤ò¸«¤ë¤È°ì¡»m°ÌÀè¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤³¤Á¤é¤òâË¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¤ë¤ÈÇØÃæÌÓ¤òÎ©¤ÆÃÊ¡¹´é¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤âµÕÎ©¤Æ¤«¤Þ¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁê¼ê¤¬°¤¤¤Î¤Ç¼«Æ°ÆóÎØ¤Î¥¨¥ó¥Â¥ó¤ò¤È¤á¤Æ±ìÁð¤ò¤¯¤ï¤¨²£¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹ø¤Î»³Åá¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ°¤ò¹Í¤¨¹½¤¨¤ë¡£¥¨¥ó¥Â¥ó¤ò»ß¤á²£¤ò¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²£¤Îé®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡ÊÏ»¡¢¼ÂÏÃ¤Î°ìÊ×¡¡µÚÀî¸ø¡ØÅì»³¶¿ÅÚ»Ë¡Ù¡Ë
¾®Ã®»Ô¿®¹áÄ®¤Ë½»¤à¾¾Åè·Ä¾Ï¤¬ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ²æ¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¡¢±üß·Â¼±ü»ú¥¬¥Ó¥¿¥¤¤ÎÃº¾Æ¾ì¸«²ö¤ê¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÇÏ¤Ï²¿Êª¤Ë¤«¶Ã¤¤¤Æ¿Ê¤Þ¤º¡¢¥Ï¥Æ¤Ê¤È»×¤¤»ÍÊÕ¤ò¸«²ö¤¹¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÈàÊý¤Îé®Ãæ¤è¤ê¾æ»Í¼Ü¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂç·§¤¬¡¢¥¬¥µ¥¬¥µºû¤òÊ¬¤±¤Æ½Ð¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±»á¤â¶Ã¤¯¤³¤ÈÂçÊý¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê½Ð¤·±ìÁð¤ò¥¹¥Ñ¥¹¥ÑµÊ¤Ò¡¢²²¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·§¤Ï½½Ê¬´Ö¤Û¤É¥Â¥í¥Â¥íº¡Êý¤òÄ¯¤á¤¿Ëö¡¢¸µ¤Îºûé®¤ÎÃæ¤ØÆ¨¤²Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¶ï¤±ÄÌ¤ê¡¢ÍÑ¤òºÑ¤Þ¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø¾®Ã®¿·Ê¹¡ÙÌÀ¼£28Ç¯8·î13Æü¡Ë
ËÚµîÂ¼¤ÎÂçÀ¾¾¾¼¡Ïº¡ÊÏ»°ì¡Ë¤È¤¤¤¦¼Ô¤¬¡¢Æ±Â¼±¦º¸ÉÜ¸¶Ìî¤è¤ê¤Îµ¢ÅÓ¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤ï¤º¤«½½¸ÞÏ»´Ö¤Î½ê¤«¤é¡¢¤¬¤µ¤ê¤¬¤µ¤ê¤Èºû¤Î²»¤ò¤µ¤»¤Æ·§¤¬Æ»Ï©¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÔÆ°¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤«¤«¤ë»þ¤ËµÞ¤¤¤Æ¤Ï»ö¤ò»ÅÂ»¤º¤ë¤È¡¢À¸»à¤òÅ·¤ËÇ¤¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ¾å¤Ë¹ø¤ò¤ª¤í¤·¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤¹¤Ã¤Æ±ìÁð¤ò¿á¤ÉÕ¤±¤ë½Ö´Ö¡¢·§¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤Ø»Ñ¤ò±£¤·¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê¡ØËÌ³¤¥¿¥¤¥à¥¹¡ÙÌÀ¼£43Ç¯11·î3Æü¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áø¶ø¤·¤¿Åö½é¤Ï¥¯¥Þ¤â·Ù²ü¤·¡¢ÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë³²°Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÍî¤Á¤Ä¤¡¢ÀÅ¤«¤Ëµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Öµ®ÍÍ¤Ï²¶¤ò¿©¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¤¢¡ª¡×
£¡Öµ¤¹ç¤¤¡×¤Ç½õ¤«¤ë
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ·âÂà¤·¤¿»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¤«¤ÎÆü¹â»³Ì®¤ÇÊ¡²¬Âç³Ø¥ï¥ó¥²¥ëÉô°÷3¿Í¤¬¶ô¤¤»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ç¡Öµ¤¹ç¤¤¡×¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ç»àÃÏ¤òÌÈ¤ì¤¿¿Í¤Ï°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¡£
¾®·ª¤µ¤ó¤¬·§¤ò·â¤Ã¤Æ¼êÉé¤ï¤»»³¤ÎÃæÊ¢¤Ëµï¤¿¤È¤³¤í¡¢·§¤¬Êö¤ÎÄº¾å¤Ë¸½¤ì¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È½½¿ô´Ö¤ò°ìÄ¾Àþ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢Å´Ë¤¤ò¹½¤¨¤ë·ä¤âÍ¿¤¨¤º¡¢Î¾Á°Â¤Ç¾®·ª¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®·ª¤µ¤ó¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤È»×¤¤¡¢¡Öµ®ÍÍ¤Ï²¶¤ò¿©¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¤¢¡×¤ÈÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÇÀä¶«¤¹¤ë¤È¡¢·§¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¼ê¤òÊü¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì½Ö¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤ÏÅ´Ë¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²¼¤ÎÃ«Äì¤Ë¤È¤Ó¤ª¤ê¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¾®·ª¤µ¤ó¤Ï½Å½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é»³¾®²°¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤Æµß¤¤¤òµá¤á¡¢¿É¤¦¤¸¤ÆÀ¸Ì¿¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ø¥µ¥í¥Ù¥Ä¸¶Ìî¡¡¡½¤ï¤¬³«Âó¤Î²ó¸Ü¡½¡Ùº´¡¹ÌÚÅÐ¡Ë
±º²ÏÄ®¤ÎÊ¿ÌîÀ¶Çî¤â·è¤·¤Æ¥Ò¥°¥Þ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÅÙ¶»¾¡¤Á¡×¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤ò°ïÁö¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Î½©¡¢Ìî¿¼¤Î±ü¤Ë¥Þ¥¤¥¿¥±ºÎ¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ë½ÐÁø¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÈà¤Ï»³ÍÑ¤Ë²þÂ¤¤·¤¿¥Þ¥¥ê°ìÃú¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ª¤â¿Ê¤ó¤À¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¡£Æ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡È·§¤Ê¤ó¤Æ¼å¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦Éã¤Î¤³¤È¤Ð¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¤½¤Î»þ¥Ò¥°¥Þ¤ÏÉ¡¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯Çò¤¤±Õ¤ò¡¢¤«¤ì¤á¤¬¤±¤ÆÈô¤Ð¤·¤¿¡£¤«¤Þ¤ï¤º¿Ê¤à¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ö¤³¤é¡¢¥ª¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯¤¤ÃË¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¶«¤Ó¤«¤±¤¿¤«¤ì¤ÎÀ¼¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ë¥Ã¤È¸å¤í¤à¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¨¤²¤À¤·¤¿¡£¤«¤ì¤¬¤Ê¤ª¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Èº¬¶Ê¤¬¤êÃÝ¤Î¾å¤òÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¼º¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸ÀÕ¡¡¹âÅÄ¡Ë¡Ê¡ØÂ³±º²ÏÉ´ÏÃ¡Ù¡Ë
Áê¼ê¤ò¡Ö¼ê¶¯¤¤¡×¤È¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤â¤Ò¤ë¤ó¤ÇÂà»¶¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Öµ¤¹ç¤¤¡×¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¾¡¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£»Ø¤ò³ú¤ßÀÚ¤ë¡¢¸ý¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¤³¤à
¤Àï¤Ã¤ÆÀ¸´Ô¤¹¤ë
¼¡¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î»Ø¤ò³ú¤ßÀÚ¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ø¤ò³ú¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¸ý¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¤³¤ó¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÇ¯¡¢Ãæ±§ÄÅ¡¹ÉôÍî¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌËÍÓ¤¬·§¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤¤¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¥¢¥Þ¥Ã¥Ý¡¼¡Ê»Å³Ý¤±½Æ¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤¬¼êÉé¤¤¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¡£½ý¤òÉé¤Ã¤¿·§¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÇµÙ¤ó¤À¤é¤·¤¯·ìº¯¤ÎÀ×¤¬Áð¤äÅÚ¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥êÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¶á¤¤¤¾¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿·§¤¬¥Ï¥ó¥¿¡¼¤á¤¬¤±¤ÆÈô¤Ó¤«¤«¤ê¡¢ÂÎ¤ò¤«¤ï¤¹²Ë¤â¤Ê¤¯·§¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·§¤¬Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ¬¤Ë³ú¤ß¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¿È¤ò¼Î¤Æ¤ë»×¤¤¤Ç°®¤ê¤³¤Ö¤·¤òºî¤Ã¤¿ÏÓ¤ò·§¤Î¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤â¤¤¤ÃÀÚ¤êÆþ¤ì¤¿¡£ÏÓ¤ò³ú¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢³ú¤ßÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¡¢·§¤ÎÊý¤¬Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÎ¥¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê·§¼í¤ê°ïÏÃ¡Î¾¼ÏÂ31Ç¯6·î15Æü¡¢16Æü¡Ï¡ØÌæÊÌ»Ô±§ÄÅ¡¹ÉôÍî³«´ð¶å½½¼þÇ¯µÇ°»ö¶È±§ÄÅ¡¹¶¿ÅÚ»Ë¡Ù¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë
ÉÛÉôÉôÍî¤ÎÅÏÊÕÂå¼¡Ïº¤Ï¡¢ÉÙÎÉÌî±èÀþ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¼íÎÄ²È¤Ç¡¢½½¿ôÆ¬¤Î¥Ò¥°¥Þ¤ò·â¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÏÊÕ¤¬¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ»°½½È¬Ç¯¶å·îËö¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÆÍÁ³¡¢ÂçÌÚ¤Îº¬¸µ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿·§¤¬Èô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÁÈ¤ßÉú¤»¤é¤ì¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢ÒôÓÍ¤Ë±¦¼ê¤ò·§¤Î¸ýÃæ¿¼¤¯º¹¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Çº¸¼ê¤À¤±¤Ç¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤òÁàºî¤·¤Æ¡¢·§¤Î¹¢¸µ¤Ë½Æ¸ý¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¤¡¢ÉÔÈ¯¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ°¤¸¤Ê¤¬¤é°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¡£ÃÆ¤Ï¸«»ö¤Ë°ö¹¢¤ò´ÓÄÌ¤·¤Æ¡¢·§¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡ÊÂçÀ¾¾¾¼¡¡Ë¡ØÉÙÎÉÌî¤³¤Ü¤ìÏÃ¡Ù¡ÊÉÙÎÉÌî»Ô¶¿ÅÚ¸¦µæ²ñ¡¡¾¼ÏÂ54Ç¯¡Ë
¢£¡Ö¤É¤¦¤«·§¤µ¤ó¿Æ»Ò»°¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¥ÇÒ¤ó¤Ç½õ¤«¤ë
¡Ö¥¯¥Þ¤ËÇÒ¤ó¤ÇÌ¿½¦¤¤¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»öÎã¤â¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥Þ¤ËÀâ¶µ¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥¢¥¤¥Ì¤Î°ïÏÃ¤Ë¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤Çµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤òÍî¤Á¤Ä¤«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥¯¥Þ¤ò¡È·âÂà¡É¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡©
¦´ñÈ´¤ÊÊýË¡¤Ç½õ¤«¤ë
»±¤¬Í¸ú¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Ê²¼¤Ï¤½¤Î¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¯¥Þ¤¬·ù¤¬¤ë¥Ë¥ª¥¤¤È¤Ï
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¹á¿å¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£
¸½Âå¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀöÂõÍÑ½ÀÆðºÞ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹á³²¡×¤â¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¸ÅÏ·¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤Î¿´ÆÀ¡×
ºÇ¸å¤ËÉ®¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥¯¥Þ¤È½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤¤Î¿´ÆÀ¤ò¡¢¸ÅÏ·¤ÎÃÌÏÃ¤è¤ê°Ê²¼¤ËÅ¾ºÜ¤·¤è¤¦¡£
----------
Ãæ»³ ÌÐÂç¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ¡¦¤·¤²¤ª¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¢¿Í¶ô¤¤·§É¾ÏÀ²È
ÌÀ¼£½é´ü¤«¤éÀïÃæÀï¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìó70Ç¯´Ö¤ÎÃÏÊý»æ¤òÄÌÆÉ¡¢»ÔÄ®Â¼»Ë¡¦¶¿ÅÚ»Ë¡¦³ÆÃÏ¤ÎÌ±ÏÃ¤Ê¤É¤â»²¾È¤·¡¢¥Ò¥°¥Þ»ö·ï¤òÃê½Ð¡¦¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿À¡¹¤ÎÉü½²¡¡¿Í¶ô¤¤¥Ò¥°¥Þ¤¿¤Á¤ÎËÌ³¤Æ»³«Âó»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¢¿Í¶ô¤¤·§É¾ÏÀ²È Ãæ»³ ÌÐÂç¡Ë