華麗なやんのかステップを披露する猫さん。機敏に動き、突如鬼ごっこを開始してお誘いする光景がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で200万回以上も再生されています。コメント欄には「追いかけて欲しいんですね！」「キレイなやんのかポーズw」「登場フォーム綺麗すぎ」などの声が寄せられました！

【動画：見つめてきた猫→突然部屋の外に移動したかと思いきや、次の瞬間…】

やんのかステップで鬼ごっこのお誘い

Instagramアカウント「Kotarō (小太郎)(@kotapy_0508)」は、元気で遊び好きな猫の「小太郎」くんの様子が日々投稿されています。

遊び好きな小太郎くんは、飼い主さんを遊びに誘うことも多いのだとか！この日は飼い主さんの前にやってきたと思いきや、じーっと飼い主さんを見つめた小太郎くん。

そして、突然"やんのかステップ"を見せたかと思いきや……

突如走り出し、部屋の外へと逃げ去っていきました。これは……もしかして遊びに誘っている？

素早い動きで戻ってきて…

しばらくお部屋の中から様子を窺っていると、再び猛ダッシュで戻ってきた小太郎くん。

軽々としたジャンプを披露しながら、飼い主さんにやんのかステップで「ほら、早く追いかけてこいよ！」と挑発していたという小太郎くん。これはもしや、鬼ごっこをご所望で！？

すると、そのまま先ほどと同じように猛ダッシュで部屋の外へと走り去っていった小太郎くん。やっぱり鬼ごっこをして遊びたかったようですね！

華麗なやんのかステップで飼い主さんを鬼ごっこにお誘いする無邪気な小太郎くんなのでした！

華麗なお誘いがSNSで話題に

小太郎くんの鬼ごっこへのお誘いは、Instagramに投稿されると大反響！記事執筆時点で200万回以上も再生されるほど注目を集めています。

コメント欄には「追いかけて欲しいんですね！」「キレイなやんのかポーズw」「登場フォーム綺麗すぎ」という声が寄せられ、小太郎くんの華麗な身のこなし方に驚く人が続出しているようです。

Instagramアカウント「Kotarō (小太郎)」では、今回ご紹介した小太郎くんの無邪気で元気いっぱいな様子が更新されています。自由気ままに、時には甘えん坊な様子も見せてくれる小太郎くんの姿に笑顔をもらってくださいね！

小太郎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Kotarō (小太郎)(@kotapy_0508)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。