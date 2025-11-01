この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで投資やポイ活情報を発信するネコ山氏が、「これは危険ﾜﾛﾀｰ 今すぐ見直せ 楽天証券とSBI証券のパスキー設定 パスキーってなんだー」と題した動画を公開。動画では、楽天証券とSBI証券で導入が始まったパスキー認証について、その仕組みや安全性、実際に使って感じた“めんどくささ”を率直に語った。



ネコ山氏は、「パスワード入れてメール見て画像認証してもめんどくさいですよ。もしかしてログインしてほしくないんじゃないですか」と本音を吐露。しかし、「僕パスキー設定してちょっとめんどくさいとこもあったんですけどね、まあでもね安心には変えられないですよ」と、手間が増える一方でセキュリティ向上のメリットを強調した。



楽天証券とSBI証券のパスキー認証では設定方法や使い勝手に違いがあり、「楽天証券はスマホ１台でしかできないんですよ。SBI証券は複数台で同期できます」と実際の運用方法を比較。その上で「使い勝手はSBI証券の方がいいですよね。でもどっちが安全かって言ったら楽天証券の方が安心な気がしますね」と独自の視点も見せた。



視聴者の“パスキーって本当に安全？”という疑問にも「パスキーって、パスワードのやり取りはないんですよ」と説明。なりすましサイトなどへの対策にも触れ、「パスキーは本物かどうか見てくれるんですよ。そっくりさんには反応しない」とパスキー認証の安全性の高さを評価した。その一方、「パスキーもね、完璧じゃないですよ。まだ過渡期なんですよね」と指摘。今後さらに仕組みが改良されることに期待を込めた。



動画後半では、最新のポイ活実績として「今年の獲得済みポイカツ127万4265円」、さらには「全ポイカツの獲得予想250万円超えましたね」と驚きの収益報告を公開。「僕は投資をして資産を増やしたいと思ってるんですよ」と自身の投資哲学も明かした。



締めくくりに「お金は大事ですからね。安心と安全のためパスキー設定は早めに！」と呼びかけ。