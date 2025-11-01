今季の学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝は２日、行われる。１〜８区と補欠５人の区間登録が３１日に発表され、２年ぶりの王座奪還を狙う駒大は、５０００メートルの屋内日本記録を持つエースの佐藤圭汰（４年）を７区に登録した。けがからの回復途上で１０月の出雲駅伝は欠場も、藤田敦史監督（４８）はこの日、「練習は、ずっとできています」と説明。１、２年時は２区で区間記録更新と相性のいい大会で、２２年に駒大の田沢廉（現トヨタ自動車）がマークした７区区間記録（４９分３８秒）に、どこまで迫れるか注目される。

復活したエースを終盤に加え、逆転Ｖを狙う。前回最終８区で、２分以上あった青学大との差を逆転し、チームの２位に貢献した主将の山川拓馬（４年）は３年連続同区に登録。「主将としての走りを期待」と指揮官。補欠に温存された主力の伊藤蒼唯（４年）、桑田駿介（２年）、谷中晴（２年）は当日変更の可能性が高い。１０月の出雲駅伝は５位だったが、藤田監督は「出雲後、チームの状態は非常に良い。選ばれた１３名は誰が走ってもいい状況」と自信を見せる。藤色のタスキはベストの布陣で、伊勢路での史上最多１７度目の頂点に挑む。（手島 莉子）