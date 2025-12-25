今季は主将を務める上原琉翔をはじめ、「ジョーカー５人」が國學院大の中軸 photo by SportsPressJP/AFLO前編：國學院大が狙う箱根駅伝初制覇 第102回の箱根駅伝に向けて、初制覇への機運が高まっている。前年度の國學院大は出雲駅伝、全日本大学駅伝を制し、学生3大駅伝の三冠に王手をかけながらも、シーズン締めくくりの大舞台は無念の総合３位で終えた。もう同じ轍を踏むつもりはない。過去から多くを学び、今年度は入念に