この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「高市総理は優れたPR戦略家」安倍氏の後継者アピールと衣装に隠されたメッセージとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「トランプ大統領も絶賛したPR戦略！見た目に細心の注意を払った高市総理の外交術の裏側！」と題した動画を公開。トランプ前米大統領の来日に際し、高市総理が見せたPR戦略について、プロの視点からその巧みさを分析した。



下矢氏は、今回の高市総理の対応について「チャーミングな魅力が引き出された」と評価しつつ、PRの観点から2つの注目点を挙げた。1つ目は「安倍元総理の後継者であることのアピール」だ。高市総理は、トランプ氏に安倍元総理が使用していたゴルフのパターを贈呈した。これについて下矢氏は、安倍昭恵夫人もトランプ氏と面会しているため直接渡すこともできたはずだと指摘。「あえて高市総理から渡すことで、昭恵夫人お墨付きの『安倍氏の後継者』という構図を作り上げた」と、その狙いを分析した。



2つ目の注目点は、計算され尽くした「見栄え」の戦略である。迎賓館での首脳会談の際、高市総理は明るい色のスーツを着用。これは、紺色のスーツが定番のトランプ氏と並んだ際に「対等なトップ同士という対比の構図を作るため」だと下矢氏は語る。一方、その後に訪れた横須賀の米軍基地では、トランプ氏と同系色である紺色のパンツスーツに着替えていた。この衣装変更には「日米同盟の一体感を演出する」という意図があったと解説し、「芸が細かい」「女性トップならではの強み」と、その緻密な演出を高く評価した。



下矢氏は、高市総理が外務大臣の経験がないにもかかわらず、外交の舞台を自身のPRに巧みに活用する手腕を持っていると分析。今後の外交活動が支持率を押し上げる材料になり得るとの見方を示し、締めくくった。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya