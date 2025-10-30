「『シティーハンター』40周年記念ガイド シティーハンター深掘BOOK」（KADOKAWA）が10月29日に発売された。

【写真】描き下ろし『シティーハンター』A3ポスター

連載40周年を記念したムック「『シティーハンター』40周年記念ガイド シティーハンター深掘BOOK」。表紙は北条司による新規描き下ろしイラストが採用された。

紙面では40年にわたる『シティーハンター』の軌跡を、漫画から実写版まで徹底解析。Netflix映画『シティーハンター』で主演を務めた鈴木亮平、北条先生の元アシスタントで『SLAM DUNK』の作者・井上雄彦、そして「週刊少年ジャンプ」元編集長で『シティーハンター』の初代担当編集者の堀江信彦らと北条先生のスペシャル対談も収録されている。

そのほか「北条司先生40周年記念メッセージ」「名場面ランキング」「人気の扉絵BEST40」「【キーワードを深掘り】テーマ別『シティーハンター』案内」「【土台を深掘り】読切短編『シティーハンター -XYZ-』」といった作品に関する特集、ファンからの質問に北条が答える「40問40答」などが掲載される。

また40周年を記念して描き下ろされたイラストを使ったA3サイズの両面ポスターが巻頭に挟み込まれている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）