「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１０時現在で、信越化学工業<4063.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



トランプ米大統領と高市早苗首相が２８日、日米で重要鉱物やレアアース（希土類）の安定調達に向けた枠組みをつくることで合意したことで、レアアース製品を手掛ける同社への関心が高まりつつあるようだ。



同社は１９６１年からレアアースの研究を開始し、７７年には専門的に研究開発を行う拠点として磁性材料研究所を開設。レア・アースマグネットなど、さまざまな製品を提供している。



出所：MINKABU PRESS