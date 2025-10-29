「蛍光灯が製造中止？ ウソでしょ。うちの照明はどうなるの？」

驚く人が多いだろう。だが、2027年末までに蛍光灯の製造や輸出入は禁止となる。「水銀に関する水俣条約」に基づき決まったことだ。

「国内メーカーの製造はすでに終わっています。在庫の販売はまだ続きますが、数が減って値段も徐々に上がっていくでしょう」

そう話すのは家電ライターの藤山哲人さん。蛍光灯に使われる水銀が原因で、製造や輸出入が終了する「2027年問題」といわれる。

家にはあちこちに蛍光灯がある。これをどうすればいいのだろう。

「LEDに取り換えましょう。LEDの消費電力は、蛍光灯の50％。付け替えれば、電気代が減りますよ」（藤山さん、以下同）

LEDは2つのメリットを持つ。

まずは消費電力だ。1日5〜6時間点灯した場合、1年間の電気代は蛍光灯なら4千222円だが、LEDは2千111円と、半額だ。

もう一つは寿命の長さ。蛍光灯は6千時間で交換する必要があるが、LEDなら4万時間もつ。1日8時間使用したとすると、LEDなら13年以上もつことになる。

LEDと蛍光灯の10年間の費用を比べてみよう。

リビングによく使われるLEDシーリングライトを5千円で購入。もちろんLEDランプがついているうえ、10年間は交換の必要がない。電気代は年2千111円×10年＝2万1千110円。購入費と合わせると約2万6千円だ。

いっぽうの蛍光灯は寿命が6千時間だから、1日8時間使用で750日。ほぼ2年としても、蛍光灯ランプは10年間で5回交換が必要だ。ランプを安めに見積もり2千円としても、5回の交換で1万円。加えて電気代は年4千222円×10年＝約4万2千円。合わせると約5万2千円となる。

10年の総コストは、LEDだと蛍光灯の半額で済むことになる。蛍光灯は一刻も早く、LEDに替えたほうがお得なのだ。

「蛍光灯からLEDへの移行で、もっとも簡単なのは電球形です」

電球形はランプを付け替えるだけでよいという。口金のサイズが2種類あるのでよく見て購入して。

明るさは「ルーメン」という単位で表されるが、「○○W相当」という表示もあるので、現状と同じ明るさを選べばよい。

家に多いのは環形の蛍光灯だが、これもランプだけの交換でいい？

藤山さんは「それは危険！」と警鐘を鳴らす。NITE（製品評価技術基盤機構）によると、器具はそのまま、環形ランプだけ取り換えたことでLEDランプが溶け出したり、周辺を燃やす火災に発展する事故も報告されている。

「環形の蛍光灯はきちんと手順を踏めば、ランプだけの交換が可能な照明器具もあります。ですが、一般の人にはわかりづらい点も多く、事故が起きる危険性もあります。私は照明器具ごとの交換をおすすめしています」

器具ごとの交換なら、天井にある引っ掛けシーリングに接続部を差してぐるっと回すだけでOK。工事の必要もないし簡単だ。

「照明器具も家電製品ですから、寿命は10年程度です。それ以上使うと発火の危険性もありますから、この機会に取り換えて。LEDシーリングライトは以前より安くなっていて、10畳用が器具ごと5千円程度で買えます」

工事が必要なものは……？

「キッチンや洗面所などに多い直管形と、廊下や寝室などのダウンライトに多いコンパクト形は、電気店などに工事を依頼しましょう」

費用の相場は出張料として5千円、作業料は1台3千円、製品が1台2千円程度だそう。

「1カ所だけの工事だと1万円程度。ただ工事が何カ所あっても、出張料は5千円です。工事の依頼は家中まとめてがお得です」

なかには出張料無料や作業料が1台1千円という激安工事店もあるそう。探してみては。

■エアコンは省エネ基準達成率100％以上を10年使うとお得に

実は、もう1つ「家電の2027年問題」があるという。

「経済産業省が家庭向けエアコンの省エネルギー基準を2027年度から引き上げます。そのため、2027年4月からは“廉価型”エアコンが買えなくなります」

いま店頭には「省エネ基準達成率」の低いエアコンが5万〜6万円などの激安価格で販売されている。“庶民の味方”と思しき廉価型だが、藤山さんは「販売価格が安くても10年で考えると損」という。

15畳用の大型エアコンで比較してみよう。売場のエアコンに貼られた緑のステッカーにある年間電気代をヒントに、エアコンを10年使うつもりで試算する。

販売価格20万円の上級タイプは年間電気代が5万1千310円。10年間の電気代は約51万円だから、エアコンの本体価格を足した総コストは約71万円だ。

いっぽう10万円の廉価型の年間電気代は6万5千660円。10年間の電気代約65万円に本体価格を合わせると75万円になる。

「購入時は高いと感じるかもしれませんが、省エネ基準達成率100％以上のもののほうがお得です」

特に2011年の震災以降、省エネ性能は大幅にアップしたという。2011年より前のエアコンを使っている人は早急に買い替えが◎。

「東京都の『ゼロエミポイント』など照明器具やエアコンの買い替えに補助金を出す自治体が多いです。それらを活用してください」

照明器具もエアコンも、期限間近になると駆け込み需要で値上がりするかも。’27年まで余裕のある今が、お得な買い替え時だ！