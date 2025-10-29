この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、気象予報士の松浦悠真氏が動画『【接近？】11月に台風が北上する可能性 海外モデルと徹底比較』を公開。松浦氏は11月に入っても発生が予測される熱帯上乱や台風の最新動向について詳しく解説した。



動画冒頭で松浦氏は「11月に入るということで、台風シーズンも終わりに近づいてきている」としつつ、「ごく稀ではあるが、日本列島に接近する台風が11月に出てくることもある」と11月以降も油断できない状況であることを指摘。「今回、その熱帯低気圧、そして台風が発生するかもしれない」と、最新の予想天気図などをもとに状況を説明した。



フィリピンの東で低圧部が確認されているとした上で「もう少し低気圧の循環が明瞭になれば台風へと発達する可能性がある」と、今後の発展を注視するべきとコメント。また「大量活動が非常に活発になりやすいタイミングに入っている」ため、「台風の卵も発生しやすい」と南の海での動きを警戒するよう呼びかけた。



さらに、海外の複数の数値モデルを比較した分析も披露。「GSMは一番弱く発達させているが、他には台風並みに発達させるモデルもある」と述べ、「GFSの予想では強い台風も示唆されている」と複数シナリオを提示する。「高気圧が日本付近に位置していれば西に進むが、高気圧の抜けが早い場合は北上の可能性もあり、注目しておくべき」と独自見解も交えて警鐘を鳴らした。



過去には「11月上陸台風」という珍しい事例もあったことにも触れ、「上陸まではなくても、接近して影響を及ぼすくらいの可能性はある」「まだ油断せず、南の海に注目していく必要がある」と語った。



動画のラストは「やっておくに越したことはない」「11月に入っても熱帯上流の影響を受ける可能性がある」と早めの注意喚起で締めくくるとともに、「マニアックな情報をもっと知りたい方はぜひメンバー加入を」と呼びかけ、今後も最新情報を届ける姿勢を見せた。