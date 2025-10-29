アドテストが急反騰、２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感

アドバンテスト<6857.T>が急反騰し実質上場来高値を更新している。２８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を８３５０億円から９５００億円（前期比２１．８％増）へ、営業利益を３０００億円から３７４０億円（同６３．９％増）へ、純利益を２２１５億円から２７５０億円（同７０．６％増）へ上方修正し、あわせて未定としていた中間配当予想を２９円（前年同期１９円）としたことが好感されている。



ＡＩ関連向け半導体の更なる複雑化や性能向上及び生産数量の増加などを背景に、高性能半導体向けテスタ需要の拡大が続く見通し。なお、９月中間期決算は、売上高５２６７億３３００万円（前年同期比６０．０％増）、営業利益２３２４億３５００万円（同２．５倍）、純利益１６９８億１３００万円（同２．４倍）だった。



同時に、上限を１８００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４７％）、または１５００億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１１月４日から来年１０月２８日までで、株主還元と資本効率の向上を目的としている。



また、２７年３月期を最終年度とする中期経営計画の数値目標を売上高で５６００億～７０００億円から８３５０億～９３００億円へ、営業利益率で２２～２８％から３３～３６％へそれぞれ引き上げた。ＨＰＣ（ハイパフォーマンス・コンピューティング）／ＡＩ半導体の試験ソリューションに対する力強い需要が継続し、策定時に掲げた目標を超過する可能性が高まったことが要因としている。



