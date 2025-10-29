¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û¥Ù¥Ã¥Ä ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÃ¦Ë¹¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¥Áー¥à¤Ë¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¡£¤¤Ã¤ÈÈà¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤è¡×
¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡ËMLB¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÐ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè3Àï¤Ç¡¢6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»àÆ®¤ÎËö¤Ë¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤òÇË¤ê¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
±äÄ¹18²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À»î¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤¬¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2ËÜÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á·èÃå¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Âç¤¤Ê1¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢1ÈÖDH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ2ËÜÎÝÂÇ¡¢4¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤È1»Íµå¤Ç¡¢9ÂÇÀÊ9½ÐÎÝ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤º¤¯¤á¤ÎÂç³èÌö¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥óÄÌ»»11ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Î¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Îò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤È¡¢µÏ¿ÇË¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥Ä »î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ìÌä°ìÅú¡Ë
Q¡§º£Æü¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Í¡£Î¾¥Áー¥à¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤è¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤¬ºÇ¸å¤Ë¤¤¤ÄÆÀÅÀ¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
Q¡§º£Ìë¡¢Ëí¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡© ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤³¤È¡© ¤½¤ì¤È¤â¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Î¤³¤È¡© ²¿¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¦ー¤ó¡¢¤³¤³¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤À¤Í¡£»î¹çÁ´ÂÎ¤¬¤É¤¦Å¸³«¤·¤¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥à4¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
Q¡§¥«ー¥·¥ç¥¦¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ½é¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤¢¤¢¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Èà¤ÎºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ªー¥ë¡¦¥ª¥¢¡¦¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¡Ë¤Ê¤ó¤À¡£
Èà¤¬¤¢¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¯ー¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¡£¡Ö¤è¤·¡¢¤³¤ì¤Ç²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏºÇ¹â¤À¤±¤É¤Í¡£
Q¡§¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢½¸Ãæ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´°Á´¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¤è¡£¤À¤«¤é²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¾¯¤·µÙ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤Í¡£ÌÀÆü¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤Çµ¤¹ç¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡£
Q¡§¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï¡Ê´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤ä¡¢Ã¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥É¥¯¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤¬¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤è¤¦¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¤ÏÈà¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤é¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈà¤ËÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡£
Q¡§¥ä¥Þ¥â¥È¡ÊÍ³¿¡Ë¤¬¥¦¥©ー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¦¤ó¡¢¤¢¤ì¤Ï¥¯ー¥ë¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¡ÊÁê¼ê¥Áー¥à¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ò¡Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÊâ¤«¤»¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¹¤ë¤è¡£ÆÃ¤ËËÍ¤¬º£¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬²¿¤«¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤òÊâ¤«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¡£
Q¡§9²ó¤â½ÐÎÝ¤·¤¿Áª¼ê¡ÊÂçÃ«¡Ë¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¶Î¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Þ¤¿°ì¤ÄµÏ¿¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤µ¡£¤Þ¤¿°ì¤ÄµÏ¿¤¬ÇË¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èà¤¬ËÍ¤é¤Î¥Áー¥à¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£
Q¡§9²ó½ÐÎÝ¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµå¿ô¤òÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÀÆü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¤Ã¤ÈÈà¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎµÏ¿¤«²¿¤«¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤è¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¡£
